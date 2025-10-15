"Robimy, nie gadamy". Tusk specjalnie wybrał to miejsce

15 października mijają dokładnie dwa lata odkąd wybory parlamentarne wygrała koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (obecnie działającej oddzielnie jako Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Lewicy.
Do drugiej rocznicy objęcia sterów rządu odniósł się na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
– Mamy dzisiaj dokładnie dwa lata od wyborów. Nieprzypadkowo wybrałem to miejsce, nie żeby obchodzić hucznie rocznicę, przecież nie o to chodzi. Ale żeby powiedzieć, na czym polega istota tej zmiany, która nastąpiła 15 października i właśnie budowa elektrowni jądrowej tu, na Pomorzu, bardzo dobrze oddaje istotę tej zmiany w Polsce – powiedział szef rządu.
– Po pierwsze robimy, nie gadamy. Ile lat się mówiło (...) historia polskiej energetyki jądrowej to są już dekady. My wreszcie możemy powiedzieć: naprawdę to zrobimy, a nie będziemy o tym bez końca gadać – dodał.
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły wniosek do wojewody pomorskiego o pozwolenie na wykonanie drugiego etapu prac przygotowawczych pod budowę pierwszej elektrowni atomowej.
– Kontynuujemy działania zmierzające do najważniejszego momentu w realizacji naszego projektu, czyli do wylania pierwszego betonu jądrowego. Pierwszy etap prac przygotowawczych ruszy już jesienią. Zależy nam na utrzymaniu ambitnego harmonogramu realizacji inwestycji, dlatego wniosek o pozwolenie na etap drugi złożyliśmy już teraz – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.
Drugi etap prac przygotowawczych obejmie przygotowanie m.in. infrastruktury technicznej dla placu budowy, w tym przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach realizacji inwestycji.
