"Robimy, nie gadamy". Tusk specjalnie wybrał to miejsce
Donald Tusk na miejscu planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino
Donald Tusk na miejscu planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino Źródło: PAP / Adam Warżawa
Premier Donald Tusk odniósł się do dwóch lat jego rządu na terenie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Wybór miejsca nie był dziełem przypadku.

15 października mijają dokładnie dwa lata odkąd wybory parlamentarne wygrała koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (obecnie działającej oddzielnie jako Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Lewicy.

Do drugiej rocznicy objęcia sterów rządu odniósł się na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Mamy dzisiaj dokładnie dwa lata od wyborów. Nieprzypadkowo wybrałem to miejsce, nie żeby obchodzić hucznie rocznicę, przecież nie o to chodzi. Ale żeby powiedzieć, na czym polega istota tej zmiany, która nastąpiła 15 października i właśnie budowa elektrowni jądrowej tu, na Pomorzu, bardzo dobrze oddaje istotę tej zmiany w Polsce – powiedział szef rządu.

– Po pierwsze robimy, nie gadamy. Ile lat się mówiło (...) historia polskiej energetyki jądrowej to są już dekady. My wreszcie możemy powiedzieć: naprawdę to zrobimy, a nie będziemy o tym bez końca gadać – dodał.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły wniosek do wojewody pomorskiego o pozwolenie na wykonanie drugiego etapu prac przygotowawczych pod budowę pierwszej elektrowni atomowej.

– Kontynuujemy działania zmierzające do najważniejszego momentu w realizacji naszego projektu, czyli do wylania pierwszego betonu jądrowego. Pierwszy etap prac przygotowawczych ruszy już jesienią. Zależy nam na utrzymaniu ambitnego harmonogramu realizacji inwestycji, dlatego wniosek o pozwolenie na etap drugi złożyliśmy już teraz – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk.

Drugi etap prac przygotowawczych obejmie przygotowanie m.in. infrastruktury technicznej dla placu budowy, w tym przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu pod długoterminowe węzły betoniarskie, które będą wspierać produkcję betonu w dalszych fazach realizacji inwestycji.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: 300polityka.pl / ISBNews, DoRzeczy.pl
