Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Podpisano ważne porozumienie

– Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej otwiera nowy rozdział w historii polskiej energetyki. Współpraca Narodowego Centrum Badań Jądrowych z Westinghouse idzie jeszcze krok dalej. To inwestycja w przyszłość – w nowe kompetencje, nowe technologie i nowe miejsca pracy – powiedział Miłosz Motyka, minister energii.

– Budujemy własny łańcuch wartości w energetyce jądrowej, oparty na wiedzy, innowacjach i bezpieczeństwie energetycznym – dodał. – Chcemy, by Polska była nie tylko odbiorcą technologii, ale także jej współtwórcą. Wspólnie z najlepszymi partnerami z całego świata rozwijamy ogromny potencjał, który zapewni naszej gospodarce nową dynamikę i niezależność energetyczną na kolejne pokolenia – wskazał Motyka.

– Jestem przekonany, że połączenie potencjału badawczego i technologicznego NCBJ z globalnym doświadczeniem Westinghouse stworzy silną platformę do budowy nowoczesnego i konkurencyjnego sektora energetyki jądrowej w Polsce oraz przyspieszy realizację naszego programu jądrowego – podkreślił prof. dr inż. Jakub Kupecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

– Nasze partnerstwo ma charakter strategiczny. Łączymy siły w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji niskoemisyjnej – od badań nad technologiami reaktorowymi, poprzez rozwój łańcucha dostaw, po szkolenie personelu i współpracę z przemysłem – argumentował naukowiec.

– Łączymy nasze globalne doświadczenie z lokalną wiedzą, aby wspierać bezpieczną transformację energetyczną. Ta współpraca jest zgodna z szerszą strategią Westinghouse, polegającą na rozwijaniu przełomowych innowacji jądrowych dla obecnych i przyszłych generacji reaktorów na całym świecie – mówiła Lou Martinez, wiceprezes ds. badań i rozwoju, dyrektor wykonawcza ds. technologii z Westinghouse.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. "Kolejny krok"

"Wspólna inicjatywa NCBJ i Westinghouse, dostawcą technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, wpisuje się w priorytety Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Polski i jest kolejnym krokiem w kierunku budowania silnego zaplecza naukowo-technicznego dla programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce" – czytamy w komunikacie resortu energii.

Porozumienie pomiędzy NCBJ i Westinghouse zakłada wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wspólne projekty w kluczowych obszarach dla bezpieczeństwa i rozwoju polskiego programu jądrowego. Strony będą realizować przedsięwzięcia obejmujące m.in.:

– badania nad nowoczesnymi technologiami reaktorowymi, w tym małymi reaktorami modułowymi (SMR);

– rozwój infrastruktury badawczej i testowej wspierającej wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych;

– współpracę przy analizach bezpieczeństwa;

– strategie eksploatacyjne.

NCBJ i Westinghouse łączą siły

Narodowe Centrum Badań Jądrowych to największy instytut badawczy w Polsce, prowadzący prace naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie fizyki jądrowej, energetyki, radiochemii i technologii materiałowych. Instytut obsługuje jedyny w kraju reaktor badawczy MARIA, zapewniając unikalne możliwości dla krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Westinghouse Electric Company to amerykańskie przedsiębiorstwo działające w branży energetyki jądrowej. Firma zajmuje się projektowaniem i budową elektrowni jądrowych, produkcją urządzeń wykorzystywanych w energetyce nuklearnej oraz ich obsługą, serwisem i kontrolą.

Westinghouse jest dostawcą technologii reaktorowych używanych na całym świecie – jej rozwiązania stanowią podstawę działania wielu istniejących elektrowni jądrowych. Przedsiębiorstwo ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu technologii jądrowych, obejmujących cały cykl życia elektrowni – od projektowania, przez eksploatację, po modernizację i likwidację.

