Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Oto partner strategiczny

Porozumienie zawarto w ramach przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Celem zawartego porozumienia jest zapewnienie PEJ dostępu do wyspecjalizowanego zaplecza badawczorozwojowego i eksperckiego w kluczowych obszarach związanych z przygotowaniem i budową elektrowni jądrowej na Pomorzu. Współpraca ma charakter długofalowy i obejmuje m.in. prowadzenie badań i ekspertyz, szkolenia specjalistyczne, certyfikację czy rozwój innowacyjnych technologii wspierających transformację energetyczną kraju.

Polskie Elektrownie Jądrowe z dostępem do rodzimych instytutów badawczych

"Podpisane porozumienie zapewnia Polskim Elektrowniom Jądrowym realny dostęp do kompetencji polskich instytutów badawczych, które będą wspierać nas w bardzo konkretnych obszarach – od badań materiałowych i technologii budowlanych, przez certyfikację i rozwój kadr, po bezpieczeństwo i organizację łańcucha dostaw. To są elementy istotne dla sprawnej i bezpiecznej realizacji projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu, a jednocześnie kolejny ważny krok w kierunku zwiększania udziału polskiego przemysłu w tym przedsięwzięciu" – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Na mocy umowy PEJ i Sieć Badawcza Łukasiewicz będą współpracować m.in. w zakresie trwałości i badań materiałów stosowanych w energetyce jądrowej, w tym betonu odpornego na oddziaływanie wody morskiej wykorzystywanego w kanałach chłodzenia reaktorów, a także oceny możliwości wykorzystania lokalnych surowców budowlanych.

Istotnym obszarem partnerstwa jest rozwój kompetencji przemysłowych – w szczególności wsparcie szkoleń i certyfikacji spawalniczych zgodnych z międzynarodowymi standardami jądrowymi, prekwalifikacja polskich dostawców i wykonawców, w tym w uzyskiwaniu standardu NQA-1, podano również.

"Jedno z najważniejszych wyzwań"

"Bezpieczeństwo Polski, w tym energetyczne, to dziś jedno z najważniejszych wyzwań, na które może odpowiedzieć potencjał i doświadczenie siedmiu tysięcy pracowników instytutów Sieci. Konsekwentnie zmierzamy w tym kierunku. Istotą działań Sieci jest współpraca z wiodącymi i najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Cieszę się, że w realizacji zadań państwowych mamy takich partnerów jak Polskie Elektrownie Jądrowe" – dodał prezes Centrum Łukasiewicz Hubert Cichocki.

Porozumienie obejmuje również zagadnienia związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, logistyką transportu komponentów wielkogabarytowych, a także wsparciem technicznym w dialogu z operatorem systemu przesyłowego w zakresie wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej. Współpraca będzie realizowana etapowo, poprzez konkretne projekty i umowy wykonawcze.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

Polska elektrownia jądrowa. Konkretny ruchCzytaj też:

Polacy chcą elektrowni jądrowych. Nowy sondaż