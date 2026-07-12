Mundial 2026. Anglia i Argentyna wywalczyły awans do półfinału

Najwięcej emocji dostarczył mecz w Miami, gdzie Norwegowie długo stawiali opór jednemu z głównych faworytów turnieju.

Po regulaminowym czasie gry utrzymywał się remis 1:1, a o awansie Anglików przesądził w dogrywce Jude Bellingham.

Tym samym zakończyła się znakomita przygoda Norwegii, która po raz pierwszy od 1998 roku dotarła do fazy pucharowej mundialu.

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Jeszcze więcej zwrotów akcji przyniosło spotkanie w Kansas City. Argentyna objęła prowadzenie po trafieniu Alexisa Mac Allistera, ale po przerwie wyrównał Dan Ndoye.

Szwajcarzy od 72. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Breela Embolo, jednak mistrzowie świata długo nie potrafili wykorzystać przewagi liczebnej.

Rozstrzygnięcie przyniosła dopiero dogrywka – w 112. minucie pięknym strzałem prowadzenie dał Julian Alvarez, a w doliczonym czasie wynik ustalił Lautaro Martinez.

W półfinale, który odbędzie się 15 lipca w Atlancie, Anglia zmierzy się z Argentyną. Drugą parę tworzą Francja i Hiszpania. Zwycięzcy zagrają o złoto 19 lipca.

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