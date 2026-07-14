Polska w nowej koalicji z Ukrainą? Tusk podał warunek

Dziesięć państw europejskich, w tym Ukraina, ogłosiło w poniedziałek (13 lipca) po spotkaniu w Paryżu utworzenie koalicji, która będzie rozwijać europejskie zdolności antybalistyczne.

O to, dlaczego w tym gronie nie ma Polski, pytany był we wtorek (14 lipca) premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Paryżu.

– W przypadku koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji – wyjaśnił premier, dodając, że polskie przedsiębiorstwa analizują swoje możliwości w tym zakresie.

– Koalicja ma charakter otwarty i jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji – zapowiedział szef rządu.

W Europie powstała nowa koalicja z Ukrainą. Na liście nie ma Polski

"My przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, W. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dziś rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" – napisano w oświadczeniu.

Przywódcy państw założycielskich poinformowali, że celem inicjatywy będzie opracowanie wspólnych wymagań operacyjnych, powołanie technicznych grup roboczych, określenie mechanizmów zarządzania oraz przygotowanie planu działania prowadzącego do osiągnięcia przez koalicję pierwszych zdolności operacyjnych.

Jak zaznaczono w dokumencie, działania będą prowadzone z poszanowaniem rozwiązań konstytucyjnych obowiązujących w poszczególnych państwach oraz ich zobowiązań międzynarodowych.

Spotkanie w Paryżu. Polskę reprezentuje Tusk

W poniedziałek (13 lipca) w Paryżu odbyło się spotkanie koalicji chętnych, w którym uczestniczył premier Donald Tusk.

We wtorek (14 maja) na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona premier będzie obserwował paradę wojskową podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji – Dnia Bastylii. W defiladzie udział weźmie polski poczet sztandarowy z Pułku Reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa.