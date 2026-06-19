"Przywracamy polską banderę". Sejm przyjął ustawę dot. armatorów

– Przywracamy polską banderę. Właśnie Sejm przyjął ustawę, dzięki której biało-czerwona wróci na nasze statki handlowe. W końcu jesteśmy dumnym morskim krajem. Mamy 770 kilometrów linii brzegowej, 35 tysięcy oficerów, marynarzy i kapitanów oraz zaledwie 14 jednostek morskiej floty transportowej pływających pod polską banderą. Czas to zmienić – mówi na nagraniu opublikowanym w serwisie X wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską Arkadiusz marchewka.

– Dzięki naszej ustawie armatorzy zamiast podatku CIT zapłacą niski podatek tonażowy, a stawki dla naszych statków będą najniższe w Europie. Dzięki naszej ustawie marynarze zostaną zwolnieni z podatku PIT, tak jak ma to dzisiaj miejsce na Cyprze, Malcie czy w Portugalii. Zwolnienie obejmie też marynarzy z branży offshore, tak dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach – przekazał.

Wiceminister dodaje, że dzięki ustawie "koszty zatrudnienia marynarza będą niższe, a to sprawi, że pływanie pod biało-czerwoną flagą będzie znów opłacalne i atrakcyjne. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie do prezydenta, a atrakcyjne przepisy podatkowe zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku".

Lepsze warunki pracy dla armatorów

Rozwiązanie ma obniżyć koszty działalności armatorów i zwiększyć konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego. Obecnie jednym z warunków zwolnienia z podatku jest wykonywanie pracy na statku przez co najmniej 183 dni w roku.

Zmiana ma zwiększyć atrakcyjność zawodu marynarza, ułatwić kompletowanie załóg oraz zachęcić armatorów do rejestrowania statków pod polską banderą.

Jak podaje rządowy portal gov.pl, "projekt realizuje jeden z priorytetów rządu, którym jest odbudowa potencjału polskiej floty handlowej. Rozwiązania wpisują się w program 'Polskie Morze'. Nowe przepisy zwiększą atrakcyjność polskiej bandery, a także zawodu marynarza oraz umożliwią armatorom korzystanie z podatku tonażowego".