Kaczyński spotkał się z liderem francuskiej prawicy. "Ta sama wizja"

Eurodeputowany i lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella odwiedził Polskę. W czwartek był w Sejmie, gdzie spotkał się z posłami Konfederacji, m.in. wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Politycy wspólnie złożyli również kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Później Bardella spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. "To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej" – przekazał szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. Francuski europoseł podkreślił z kolei, że "to zaszczyt spotkać prezydenta Polski Karola Nawrockiego".

W piątek Bardella udał się z wizytą na polsko-białoruskie przejście graniczne. Towarzyszył mu m.in. Paweł Szefernaker. "Dziś na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy miałem przyjemność gościć Jordana Bardellę. Podczas wizyty Straż Graniczna przedstawiła funkcjonowanie zabezpieczeń granicznych, w tym bariery fizycznej oraz nowoczesnego systemu monitoringu elektronicznego. To ważna okazja do zaprezentowania rozwiązań, które wspierają skuteczną ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej" – oświadczył.

Kaczyński i Bardella. "Ta sama wizja"

Lider Zjednoczenia Narodowego spotkał się także z politykami Prawa i Sprawiedliwości. – To były rozmowy, które pokazały, że jest bardzo wiele bardzo ważnych, zupełnie zasadniczych wspólnych punktów, które określają nasze cele, nasz sposób rozumowania, nasze poglądy. To jest bardzo ważne – ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Przez ostatnie 48 godzin odbyłem w Polsce bardzo wiele spotkań na zaproszenie naszych europejskich sojuszników, również z udziałem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, a także biurem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zaprosił mnie z moimi współpracownikami do Polski. Dziękuję za inicjatywę, abyśmy odwiedzili granicę polsko-białoruską, która jednocześnie jest wschodnią granicą Unii Europejskiej. Zobaczyłem tam bardzo wiele środków zapobiegania presji migracyjnej, które zostały wprowadzone jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Jordan Bardella.

Podkreślił, że polskich i francuskich konserwatystów łączy "ta sama wizja". – Dzielimy te same wartości, chociażby w takich sprawach jak zapobieganie presji migracyjnej. Negatywnie oceniamy również pomysły unijne, takie jak Zielony Ład, który szkodzi naszym przemysłom i naszym rolnikom – stwierdził.

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