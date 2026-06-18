Lisicki: Żurek wziął się za łby z Kornelukiem. Ziemkiewicz: Tusk traci kontrolę nad swoimi
Udostępnij1 Skomentuj
Polska Do Rzeczy

Lisicki: Żurek wziął się za łby z Kornelukiem. Ziemkiewicz: Tusk traci kontrolę nad swoimi

Dodano: 
Lisicki: Żurek wziął się za łby z Kornelukiem. Ziemkiewicz: Tusk traci kontrolę nad swoimi
27 maja miała się odbyć uroczystość podpisana nominacji dla prokuratorów, do której ostatecznie doszło z powodu konfliktu Waldemara Żurka i Dariusza Korneluka. Sensacyjne doniesienia skomentowali w programie "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz.

Informację o odwołanym wydarzeniu i jego powodach przekazała "Gazeta Wyborcza", co – jak podkreślił Paweł Lisicki – w tym kontekście jest "bardzo ważne".

– Pan Korneluk ma podobne całkiem innych kandydatów niż tych, których chciałby pan Żurek, a pan Żurek ma swoich kandydatów, których nie chce pan Korneluk – powiedział redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także