"Wymazać, rozgromić". Izraelski minister chce, "by Liban zapłonął"

Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie w piątek (19 czerwca) o godzinie 16:00 czasu lokalnego (czyli o godzinie 15:00 w Polsce) – poinformowała w piątek popołudniu agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiej administracji. Nad porozumieniem pracowali negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Kataru przy wsparciu Iranu. Rzecznik Sił Obronnych Izraela Hidaj Zilberman przekazał, że żołnierze izraelskiej armii pozostaną w tzw. strefie buforowej w Libanie "tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowił zagrożenie". Jeszcze w nocy z czwartku na piątek Izrael miał zaatakować cele w południowym i wschodnim Libanie.

Wcześniej wojsko izraelskie poinformowało, że zaatakowało bojowników Hezbollahu oraz infrastrukturę tej proirańskiej organizacji w kilku regionach południowego Libanu. Według agencji AFP, która powołała się na libańskie media, w nalotach zginęło co najmniej 16 osób. Uderzenia te były odpowiedzią na atak Hezbollahu, w którym zginęło czterech izraelskich żołnierzy

Agresywny wpis ministra

Tymczasem minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gwir opublikował agresywny w swojej wymowie wpis. "Na każdą łzę izraelskiej matki tysiąc libańskich matek powinno płakać. Cały Liban powinien płonąć! Z całym szacunkiem dla Amerykanów, Izrael musi wyjaśnić całemu światu, że krew naszych synów i bezpieczeństwo naszych obywateli nie jest na sprzedaż. Cały Liban powinien płonąć" – przekonuje polityk.

"Naszym najwyższym obowiązkiem jest chronić obywateli Izraela i żołnierzy IDF, a ta odpowiedzialność ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi względami. Powiedziałem premierowi, także na naszych prywatnych spotkaniach: za każdą łzę izraelskiej matki, powinno płakać tysiąc libańskich matek. Dość tego ping-ponga. Na Bliskim Wschodzie nie wygrywa się wyważonymi reakcjami i powściągliwością – trzeba oszaleć. Wymazać. Rozgromić terroryzm" – napisał minister.

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