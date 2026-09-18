Polska przekazała uzbrojenie Ukrainie. Oto reakcja Zełenskiego

Donald Tusk spotkał się w piątek w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Polityk brał udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.

– Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami – powiedział polityk z Kijowa.

Zełenski: Mamy jednego wspólnego wroga

Prezydent podkreślił, że Ukraina i Polska to silni sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy. "Mamy jednego wspólnego wroga. Dziś, przede wszystkim, omawialiśmy, jak ważne jest utrzymanie naszej jedności i wspólne działanie na rzecz powstrzymania tej wojny" – stwierdził.

Zełenski nawiązał też do przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. "Dziękuję Polsce za nowy pakiet pomocy. To ważny krok w naszym wsparciu i jesteśmy za to wdzięczni" – przekazał.

"Omówiliśmy również dalszy rozwój Inicjatywy Karpackiej oraz możliwości, jakie może ona stworzyć dla wszystkich krajów naszego makroregionu karpackiego. Oczywiście, jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem z Polską i otwarci na wzajemnie korzystną współpracę. W ten sposób powinniśmy kontynuować budowanie stosunków między naszymi krajami" – dodał.

Czym jest koalicja antybalistyczna?

Koalicja antybalistyczna (określana również jako europejska koalicja antybalistyczna lub rakietowa) to porozumienie grupy państw, którego deklarowanym celem jest wspólny rozwój, produkcja oraz stworzenie zintegrowanego europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Jak podają autorzy, inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa powietrznego w obliczu zagrożeń rakietowych na kontynencie.

Pierwotnie koalicję antybalistyczną zawarły: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. Według doniesień medialnych Kijów nie chciał Polski.

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