Polska da Ukrainie nowy pakiet. "Sprzęt obrony przeciwlotniczej"

O sprawie jako pierwszy informował resort obrony Ukrainy. Później wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził te doniesienia w komentarzu dla Polsat News.

Polska "przygotowuje nowy pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro, który będzie obejmował m.in. sprzęt obrony przeciwlotniczej".

Sprzęt na wojnę dla Ukrainy

Zestaw pomocy z Polski ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. 8 września ministrowie obrony z Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (grupy Ramstein) rozmawiali na ten temat online. Z kolei strona ukraińska przedstawiła też partnerom plan działań na froncie.

Przedstawiciel Niemiec zapowiedział dodatkowe pociski przechwytujące do systemów Patriot oraz samolotów F-16, a także sfinansowanie zakupu bezzałogowców.

Rząd Wielkiej Brytanii wyłoży 100 mln funtów na amerykańskie uzbrojenie w ramach mechanizmu PURL. Do końca roku Londyn ma dać kolejne 95 tys. dronów oraz – ze środków innych państw – dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu.

Polityk z Holandii obiecał 300 mln dolarów na projekt "Linia dronów" i 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Estonia utrzyma wsparcie w 2027 r. na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB.

Przedstawiciel Norwegii zadeklarował, że Oslo zrealizuje wcześniej ogłoszony pakiet wart 200 mln dolarów, przeznaczony na pociski do Patriotów.

Władze Hiszpanii obiecały 2 mln euro na paliwo za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Rząd Sancheza ma też dostarczyć pociski do systemów obrony powietrznej oraz amunicję artyleryjską.

Litwa wyda 10 mln dolarów do inicjatywy PURL.

Szwecja przekaże pakiet o wartości 28 mln dolarów, z czego 14 mln dolarów trafi na PURL.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podziękowało wszystkim partnerom za konsekwentne wsparcie sprzętowe i finansowe ich wojsk na polu walki z Federacją Rosyjską.

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