Budanow uderza w Polskę i oddaje order. "Nakręca się machina nienawiści"

To bezpośrednia reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"Nieprzyjazny akt wobec naszego narodu"

We wpisie opublikowanym w sobotę na platformie X Budanow ostro skrytykował decyzję polskich władz. Nazwał ją "nieprzyjaznym aktem wobec narodu ukraińskiego" i zasugerował, że wpisuje się ona w rosnącą falę niechęci wobec Ukrainy. "Prezydent Polski Karol Nawrocki uciekł się do nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu, pozbawiając Prezydenta Ukrainy wcześniej przyznanego mu Orderu Orła Białego" – napisał.

Według Budanowa decyzja Warszawy jest korzystna przede wszystkim dla Rosji. "Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten z pewnością wykorzysta przeciwko obu naszym krajom" – stwierdził. "Nie mogę po prostu obserwować, jak przeciwko naszym obywatelom bezpodstawnie i sztucznie nakręca się machina nienawiści" – dodał.

Rezygnacja z polskiego odznaczenia

Budanow ogłosił, że nie przyjmie przyznanego mu w ubiegłym roku Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu "Za Zasługi dla Polski". "Jestem pewien, że ukraińskie społeczeństwo – zarówno wojskowi, jak i cywile – odczuwa te same emocje i poprze ten krok" – zaznaczył. Podkreślił przy tym, że mimo sporu Ukraina nadal chce utrzymywać relacje z Polską, ale wyłącznie "na zasadach wzajemnego szacunku".

Budanow nie jest pierwszym ukraińskim urzędnikiem, który zdecydował się oddać polskie odznaczenie po decyzji Nawrockiego. Wcześniej podobny ruch wykonał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Sybiha ogłosił w piątek wieczorem, że zrzeka się Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu "Za zasługi dla Polski", nadanego mu w październiku 2022 roku. Uznał decyzję polskiego prezydenta za „strategiczny błąd”.

Spór o UPA i decyzja Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Jak tłumaczył, powodem była zgoda ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia "Bohaterów UPA".

– Prawda historyczna nie jest i nie może być kartą przetargową. Dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa UPA jest formacją odpowiedzialną za okrutne zbrodnie na Polakach – mówił Nawrocki.

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