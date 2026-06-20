"Koniec z frajerstwem!". Gorzkie słowa Mentzena: Od Ukrainy dostaliśmy pogardę i wrogość

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego. Nawrocki podjął decyzję

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Ukraińcy zwracają polskie odznaczenia

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Mentzen gorzko o Ukrainie. "Zamiast wdzięczności dostaliśmy pogardę i wrogość"

Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji ocenił we wpisie na platformie X, iż "bardzo dobrze, że Ukraińcy oddają nasze ordery".

"Szkoda tylko, że wcześniej rozdawaliśmy im je jak cukierki" – dodał.

Polityk Konfederacji stwierdził we wpisie, że "jak już zwrócą wszystkie ordery, mogą jeszcze zwrócić pieniądze, broń, amunicję i wszystko co im wcześniej daliśmy".

"Zacznijmy w końcu prowadzić normalną, transakcyjną politykę. Jeśli chcecie coś od nas, to musicie dać nam coś w zamian" – napisał.

Sławomir Mentzen zauważył, że "liczenie na czyjąś wdzięczność kończy się właśnie tak, jak skończyło się z Ukrainą". "Zamiast wdzięczności dostaliśmy pogardę i wrogość" – dodał.

"Koniec z frajerstwem! Koniec z pomaganiem za darmo i liczeniem na wdzięczność! Przede wszystkim polskie interesy!" – zakończył swój wpis lider Nowej Nadziei.

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