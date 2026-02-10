Pierwsza taka sytuacja od 6 lat. Wenezuela wysłała ropę Izraelowi

Dostawa ropy naftowej z Wenezueli zmierza do Izraela po wznowieniu eksportu. Dzieje się to ponad miesiąc po schwytaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez USA. Według serwisu finansowego Bloomberg, ładunek jest transportowany do Hajfskiej Grupy Bazan.

Agencja podaje, że wspomniana dostawa będzie pierwszą sprzedażą wenezuelskiej ropy do Izraela od połowy 2020 roku. Bazan i izraelskie Ministerstwo Energii odmówiły komentarza.

Grupa Bazan obsługuje jedną z największych rafinerii ropy naftowej we wschodniej części Morza Śródziemnego w Hajfie. Przetwarza około 197 000 baryłek dziennie i pozyskuje ropę z różnych regionów, w tym z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Wznowienie eksportu do Izraela podkreśla zmianę w polityce dyplomatycznej i gospodarczej Wenezueli. Stosunki między oboma państwami są napięte od 2009 roku, kiedy Wenezuela zerwała stosunki z Izraelem w proteście przeciwko atakowi na Gazę.

Administracja Maduro podtrzymała to stanowisko, ściśle współpracując z Iranem i innymi przeciwnikami Izraela. Jednak po obaleniu Maduro i utworzeniu rządu tymczasowego pod przewodnictwem Delcy Rodriguez, Wenezuela dąży do poszerzenia rynków eksportowych, aby ustabilizować swoją gospodarkę, która od dawna jest uzależniona od dochodów z ropy naftowej, pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych, które zmieniają trasy jej dostaw.

Pojmanie Maduro

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali 3 stycznia pojmani przez amerykańskie siły w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. 5 stycznia oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne".

6 stycznia Trump poinformował, że tymczasowe władze Wenezueli przekażą USA od 30 do 50 mln baryłek wysokiej jakości ropy naftowej objętej sankcjami, a zyski ze sprzedaży surowca znajdą się pod jego kontrolą. Wartość tej ropy media szacują na ok. 2 mld dolarów.

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado oświadczyła, że jej ugrupowanie – Vente Venezuela – powinno przejąć władzę w kraju po obaleniu Nicolasa Maduro. – Jesteśmy gotowi – oświadczyła w wywiadzie dla stacji CBS News.