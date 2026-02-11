"Wszyscy mają dość Węgier". Żurek: Jest opcja atomowa

Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek był w środę gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET. W audycji poruszony został temat dalszych kroków wobec ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Polska zaskarży Węgry ws. Ziobry? Waldemar Żurek: Zleciłem analizę

Przypomnijmy, że polityk ten przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Minister został zapytany, w jaki sposób będzie można sprowadzić Ziobrę do kraju, jeśli wybory na Węgrzech po raz kolejny wygra Viktor Orban.

– Byłem w Brukseli, rozmawiałem z szefową Parlamentu Europejskiego. Temat jest tam głośny – czy Węgry nie łamią unijnego prawa [udzielając azylu – red.] – powiedział Żurek, podkreślając, że " wszystkie kraje unijne nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości Węgier i do Orbana".

Dopytywany, czy można spodziewać się ze strony Brukseli nacisków na Orbana, minister odparł: "Nie tylko, że Bruksela naciśnie na Orbana, ale użyje środków prawnych". Jak wyjaśnił, są prowadzone procedury praworządnościowe wobec Węgier, wstrzymywane są środki unijne. – Jest opcja atomowa – zawieszenie możliwości głosowania, a potem usunięcie z Unii. Wszyscy mają dość Węgier i ich zachowania – dodał.

Waldemar Żurek ujawnił, że on również podjął decyzję zmierzającą do wyciągnięcia wobec Węgier konsekwencji za działania ws. Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wyniesienie sporu przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Zleciłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, żebyśmy analizowali możliwość zaskarżenia tego, co Węgry zrobiły, czyli łamania Europejskiego Nakazu Aresztowania – poinformował.

"Ziobro zamyka się w złotej klatce. Ona za chwilę może się otworzyć"

Odnosząc się do samego byłego ministra sprawiedliwości, Żurek stwierdził, że rządzący muszą robić, to co do nich należy. – To znaczy jeżeli jakiś polski obywatel jest podejrzewany o bardzo poważne malwersacje finansowe, wyprowadzenie publicznych pieniędzy w sposób nielegalny, to w tym momencie musimy go ścigać bez względu na to, gdzie on jest – powiedział, po czym dodał: "Azyl dotyczy tylko Węgier. Ziobro zamyka się w złotej klatce – na dzisiaj. Ona się za chwilę może otworzyć, jak będą wybory".

