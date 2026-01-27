Były szef FIFA bojkotuje mundial. Powodem Trump

Idea bojkotu tegorocznego mundialu w Stanach Zjednoczonych pojawiła się na fali krytyki działań amerykańskiego przywódcy w sprawie Grenlandii. Wypowiedzi prezydenta USA zostały bowiem odebrane jako próba wymuszenia na Danii i pozostałym państwom europejskim zgody na aneksję Grenlandii. Obawy wzbudziły również działania amerykańskich służb antyimigracyjnych.

"Lepiej oglądać mecze w telewizji". Blatter się zgadza

Sepp Blatter odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Były prezes FIFA zacytował komentarz szwajcarskiego prawnika Marka Pietha, który w rozmowie z "Der Bund" stwierdził, że "jest tylko jedna radę dla kibiców: trzymajcie się z dala od USA!". "I tak lepiej będzie oglądać mecze w telewizji. Po przyjeździe kibice powinni liczyć się z tym, że jeśli nie zadowolą urzędników, zostaną od razu odesłani następnym samolotem do domu. Jeśli będą mieli szczęście" – powiedział Pieth.

Blatter zgodził się z tą opinią. Były szef międzynarodowej federacji piłkarskiej stwierdził, że szwajcarski prawnik "ma rację, kwestionując te Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej".

Agencja AP News zwraca uwagę, że poparcie byłego prezesa FIFA dla słów Pietha jest o tyle zaskakujące, że to właśnie prawnik ze Szwajcarii przewodniczył dziesięć lat temu niezależnej komisji, która nadzorowała reformę światowej federacji piłkarskiej.

Sepp Blatter był szefem FIFA w latach 1998-2015, a ze stanowiska zrezygnował w związku z wszczętym dochodzeniem w sprawie korupcji.

Obecny szef FIFA wręczył nagrodę Trumpowi

W grudniu ub. r. prezydent USA Donald Trump otrzymał Pokojową Nagrodę FIFA. Amerykański przywódca został uhonorowany podczas ceremonii w Waszyngtonie.

Trump został tym samym pierwszym w historii laureatem nagrody.

Wyróżnienie prezydentowi Stanów Zjednoczonych wręczył szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino. Wydarzenie poprzedziło losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata, które odbywa się w stolicy Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump otrzymał statuetkę i medal w dowód uznania "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

