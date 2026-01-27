Trump znów uderza cłami. Podał powód

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował za pośrednictwem swojego serwisu społecznościowego Truth Social o podniesieniu ceł na Koreę Południową.

Zdaniem Donalda Trumpa, władze w Seulu nie wywiązały się z umowy handlowej z USA. "Prezydent Lee Jae-myung i ja zawarliśmy świetną umowę dla obu krajów 30 lipca 2025 r. i potwierdziliśmy jej warunki, gdy byłem w Korei 29 października 2025 r. Więc dlaczego koreański parlament jej nie zatwierdził?" – pytał amerykański przywódca.

Trump ukarał Koreę Południową

"Ponieważ koreański parlament nie zatwierdził naszego historycznego porozumienia handlowego, co jest jego prerogatywą, niniejszym podnoszę cła na południowokoreańskie samochody, drewno, leki i wszystkie inne cła wzajemne z 15 do 25 proc." – poinformował Donald Trump. "Dziękuję za uwagę!" – zakończył swój wpis.

W związku z decyzją Trumpa południowokoreański minister przemysłu Kim Jung-kwan, który przebywał w Kanadzie, udał się do USA, by spotkać się z amerykańskim sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem. Natomiast w pałacu prezydenckim w Seulu zwołano specjalny szczyt.

Przypomnijmy, że pod koniec października ubiegłego roku Donald Trump udał się do Korei Południowej, by wziąć udział w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Podczas swojej wizyty otrzymał replikę złotej korony noszonej przez królów dynastii Silla.

Zgodnie z założeniami umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, w zamian za inwestycje o wartości 350 mld dolarów w USA, Waszyngton utrzyma cła na poziomie 15 proc. m.in. na południowokoreańskie samochody.

W 2024 r. wartość wymiany handlowej między USA a Koreą Płd. wyniosła 242,5 mld dolarów, z czego 148,6 mld dolarów przypadało na import towarów z Korei Płd. do Stanów Zjednoczonych. Udział eksportu do USA w ogólnym eksporcie Korei Płd. to niemal 19 proc., co czyni USA drugim największym partnerem handlowym tego kraju (po Chinach).

