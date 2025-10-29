Trump finalizuje umowę z sojusznikiem. Dostał nietypowy prezent

W tym tygodniu trwa podróż prezydenta USA po Azji, w ramach której wziął on udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). W czwartek natomiast kulminacyjny punkt tourne Trumpa po Azji.

Replika korony dla Trumpa

Donald Trump otrzymał w środę w Korei Południowej replikę złotej korony noszonej przez królów dynastii Silla, która panowała w latach 57 p.n.e.–935 n.e. Prezydent Li Dze Mjung miał powiedzieć, że korona symbolizuje "boskie połączenie przywództwa niebiańskiego i ziemskiego".

Na szczycie liderzy państw regionu Indo-Pacyfiku omówią węzłowe zagadnienia dotyczące współpracy gospodarczej. Wieczorem prezydent USA weźmie udział w kolacji z udziałem m.in. delegacji Wietnamu, Australii i Nowej Zelandii.

Podczas APEC Donald Trump ma też omówić z prezydentem Korei Południowej finalizację umowy ramowej podpisanej w lipcu. Zgodnie z jej założeniami, w zamian za inwestycje o wartości 350 mld dolarów w USA Waszyngton miał obniżyć cła na koreańskie towary z 25 proc. do 15 proc. Spory dotyczą jednak kilku kwestii – m.in. harmonogramu inwestycji, podziału zysków i strat oraz sposobu realizacji pakietu. Trump twierdzi, że umowa jest "bardzo bliska finalizacji".

Rozejm w "wojnie handlowej" USA-Chiny?

W czwartek Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zakomunikował w niedzielę o "bardzo istotnym porozumieniu" USA i Chin w sprawach gospodarczych. Na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Xi Jinping na pewno nie ryzykowałby spotkania w sytuacji, w której nie można byłoby ogłosić sukcesu takiego spotkania.

Szewko: Bardzo pozytywna informacja dla nas wszystkich

– Wojna handlowa między USA a Chinami i głębiej między Zachodem a Chinami, to jest coś, co uderzy w nas już bezpośrednio i to bardzo mocno – przypomniał. Zwrócił uwagę, że w amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej dużo pisze się o dramatycznej sytuacji z metalami ziem rzadkich. – To sytuacja niedobra dla przemysłu europejskiego. Jeżeli stanie przemysł samochodowy, to Polska oberwie tym bardzo poważnie. Polska jest współproducentem, kooperantem zachodniego przemysłu motoryzacyjnego w sposób znaczący – zaznaczył. Szewko podkreślił, że jeśli potwierdzi się, że Amerykanom udało się dokonać przełomu w rozmowach z Chińczykami, to ważna wiadomość również dla Europy.

Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że spodziewa się między innymi twardego zobowiązania Pekinu do ograniczenia eksportu prekursorów fentanylu w zamian za co możliwe będzie obniżenie amerykańskich ceł na towary chińskie. Amerykańskie media zwracają uwagę, że zaplanowane na czwartek spotkanie Xi i Trumpa przyćmiewa napięty harmonogram dyplomatyczny reszty tygodnia. Negocjatorzy obu stron mieli uzgodnić ramy porozumienia w sprawie wstrzymania wyższych amerykańskich ceł i chińskich kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Informacja ta spowodowała gwałtowny wzrost akcji, osiągając rekordowe poziomy.

