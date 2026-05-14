Gdy PiS wróci do władzy, zakaz kryptowalut nie będzie potrzebny? Sasin tłumaczy

Prawo i Sprawiedliwość skierowało do Sejmu projekt w sprawie kryptowalut. Propozycja zakłada, że prowadzenie działalności polegającej na umożliwianiu obrotu kryptoaktywami byłoby zakazaną, nieuczciwą praktyką rynkową. W praktyce oznacza to, że choć samo posiadanie kryptowalut nie będzie nielegalne, to wszelkie formy organizowania obrotu nimi już tak. Pod projektem podpisało się 17 posłów PiS, w tym Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Zbigniew Kuźmiuk.

Pomysł PiS wywołał dużą dyskusję. Krytykuje go Konfederacja, ale także... Mateusz Morawiecki.

Zakaz kryptowalut tylko w czasie rządów Tuska?

W programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Jacek Sasin przekonywał, że propozycja PiS wynika z "bezradności" państwa pod rządzami Donalda Tuska. – Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie byłoby za tym, żeby zakazywać obrotu kryptowalutami w Polsce, gdybyśmy mieli pewność, że polskie państwo pod rządami Tuska jest w stanie uchronić obywateli przed oszustami – powiedział.

– Niestety państwo Donalda Tuska, tak jak nie było w stanie ochronić Polaków przed Amber Gold, tak nie było w stanie również ochronić przed Zondacrypto – stwierdził poseł PiS, podkreślając, że niepokojące sygnały w sprawie giełdy kryptowalut "były od wielu miesięcy".

– Instytucje polskiego państwa – ani KNF, ani służby specjalne, ani jakakolwiek instytucja podległa rządowi Donalda Tuska – nie zareagowały, nie dały żadnego ostrzeżenia Polakom. Dlatego to oni dzisiaj odpowiadają za to, że są takie a nie inne skutki dla Polaków – ocenił Sasin.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl inny poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk był pytany, czy projekt PiS oznacza, że partia chce zakazać kryptowalut w Polsce. Odpowiedział, że "absolutnie nie". – Są działania merytoryczne i są działania polityczne. Nie ulega wątpliwości, że od paru miesięcy Donald Tusk przy pomocy kolejnych projektów ustawy, takich samych zresztą, zbudował sobie polityczną pałę, którą nawala Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta. Musieliśmy się zdecydowanie od tego odciąć – stwierdził.

Czytaj też:

Bocheński: Teraz należy zakazać kryptowalutCzytaj też:

"Podkładamy się jak dzieci". Wolta Kaczyńskiego wzburzyła polityków PiS