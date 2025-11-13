"Ludzkie dramaty". Morawiecki: To już nie są statystki, to rzeczywistość

W Polsce rośnie liczba zwolnień grupowych. Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

Morawiecki: My budowaliśmy miejsca pracy

Opozycja uderza w rząd, oskarżając go o bezczynność w obliczu rosnącego w kraju bezrobocia. Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym ostrzega już o nie niepokojących sygnałach płynących z rynku pracy, ale o trudnej rzeczywistości, która może uderzyć w polskie rodziny.

– Bezrobocie znowu rośnie – i to kolejny miesiąc z rzędu. Już mamy o kolejne 103 tysiące osób więcej bezrobotnych, a wszystkich bezrobotnych razem to już więcej niż 800 tysięcy ludzi. To są prawdziwe ludzkie dramaty – mówi poseł PiS.

Morawiecki obarcza winą rząd Donalda Tuska za obecną sytuację. Jego zdaniem, należy podejmować konkretne działania, aby przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu. Jak powiedział, "rząd zamiast przeznaczać przetargi na polskich przedsiębiorców, tak konstruuje kryteria, że trafiają one, te polskie pieniądze, dla zagranicznych dostawców".

– A przecież może być inaczej. Można dbać o firmy, żeby tworzyły nowe miejsca pracy, przyciągać nowych inwestorów. Można tworzyć specjalne strefy po to, aby tam lokowały się nowe polskie fabryki i powstawały nowe, dobrze płatne miejsca pracy – stwierdza dalej.

Morawiecki zakończył swoje nagranie stwierdzeniem, że poprzedni rząd "budował miejsca pracy", a obecny je traci.

