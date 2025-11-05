"Eskalacja kłamstw". Ostre spięcie Morawieckiego z Bosakiem

Były premier skomentował rozmowę Krzysztofa Bosaka z Bogdanem Rymanowskim na youtubowym kanale dziennikarza. Morawiecki stwierdził, że wicemarszałek Sejmu z Konfederacji "dość znacznie mijał się z prawdą, faktami i liczbami" mówiąc o długu zagranicznym czy funduszu pozabudżetowym w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Morawiecki mówił m.in., że Bosak skłamał mówić, iż dług zagraniczny zaczął ponownie rosnąć pod koniec rządów PiS. Dodał, że polityk Konfederacji "nie zna metodologii liczenia długu i deficytu sektora finansów publicznych". Stwierdził również, że w czasie, kiedy on był premierem nie ukrywał żadnego długu, a także zmniejszał systematycznie zależność polskiego budżetu od pożyczek z zagranicy.

Bosak odpowiada Morawieckiemu

Na reakcję Bosaka nie trzeba było długo czekać. Polityk Konfederacji w punktach odniósł się do twierdzeń Morawieckiego. Wskazał, że nigdy nie uchylał się od dyskusji. Ocenił, że polityk PiS "niepotrzebnie oskarża i manipuluje". Poprosił również o dostęp do danych, aby mógł się do nich odnieść. Dodał, że Konfederacja często rozmawia ze związkowcami z sektora górnictwa i zna ich sytuację, która wcale nie wygląda tak, jak przedstawił to były premier.

"Myślę, że ma Pan też świadomość, że rozmawiamy ze związkowcami, także ze związkowcami z NSZZ Solidarność, i dzięki temu wiemy, co oni myślą o Waszych układach i «umowach społecznych», a przede wszystkim wiemy, że UE DO DZIŚ NIE ZAAKCEPTOWAŁA Waszego planu zamykania kopalń, co nie przeszkadzało Wam zacząć go wdrażać w życie i wydać na to miliardów. Chyba zapomnieliście o tym powiedzieć społeczeństwu, że zmusiliście do tego układu spółki i związki zawodowe, ale już nie Komisję Europejską, prawda" – napisał.

Morawiecki odpowiedział na wpis, stwierdzając, że Bosak "eskaluje kłamstwa". "Pełny zestaw danych i konkretów znajdziecie pod tym filmem. Dajcie znać, co o tym sądzicie i podajcie dalej" – napisał poseł PiS.

