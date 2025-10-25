Kaczyński i Morawiecki powinni odejść? Oto co sądzą Polacy

Zdecydowana większość sondaży wskazuje, że po wyborach parlamentarnych to Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja będą miały największe szanse na stworzenie rządu. Tymczasem między prezesem PiS a liderem Nowej Nadziei trwa wymiana ciosów. Z kolei wczoraj, przy okazji kongresu PiS doszło wymiany uszczypliwości między Sławomirem Mentzenem a Matuszem Morawieckim.

Tymczasem SW Research zapytała Polaków o to, jak oceniają propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki? Wyniki nie są dobrą wiadomością dla obu polityków.

Aż 47,7 proc respondentów uważa, że jest to dobre rozwiązanie. 19,7 proc. jest odmiennego zdania. 32,6 proc. badanych nie zajęło stanowiska.

W poszczególnych grupach również przeważają zwolennicy odejścia Kaczyńskiego i Morawieckiego z polityki. Uważa tak większość kobiet (44,2 proc.) i mężczyzn (51,6 proc.), najmłodsi i najstarsi oraz mieszkańcy miast i wsi.

Kaczyński o Konfederacji

Niedawno prezes Kaczyński został zapytany o to, czy Konfederacja jest dla niego potencjalnym sojusznikiem, czy przeciwnikiem politycznym. – Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi pana (Sławomira) Mentzena, na to, że i pan (Krzysztof) Bosak deklaruje gotowość porozumienia i współrządzenia z Platformą Obywatelską (...) czyli jest jakby gotów wpisać się w ten projekt polityczny, którego efektem ma być, w gruncie rzeczy, faktyczna likwidacja państwa polskiego. Nie w tym sensie, że zostanie ogłoszony nowy rozbiór Polski, tylko że będziemy już mieli tak mało kompetencji, będziemy tak bardzo poddani woli innych, niby Brukseli, ale tak naprawdę przede wszystkim Berlina, że trudno będzie mówić o tym, że istnieje państwo polskie. Oni muszą się najpierw zdecydować – odparł.

Czytaj też:

Mentzen reaguje na kongres PiS. "Jeszcze ktoś się dziwi?"Czytaj też:

Konwencja PiS. Kaczyński: Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo