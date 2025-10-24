Mentzen reaguje na kongres PiS. "Jeszcze ktoś się dziwi?"

W piątek w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc Polska". Kongres PiS będzie się składać z ponad 120 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział łącznie ponad 600 osób. Wydarzenie jest elementem przygotowań partii Jarosława Kaczyńskiego do wyborów parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r. Podobne konwencje PiS organizowało przed wyborami w 2015 i 2019 r.

Konwencja rozpoczęła się od wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ocenił, że państwo polskie znajduje się w kryzysie. – Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy. Oświata, kultura, mieszkalnictwo. Ten kryzys jeszcze do końca nie jest dostrzegany przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale jest nieunikniony, wyraźnie się zarysowuje – powiedział.

Następnie oskarżył, że Niemcy i Francja chcą "zabrać państwo" Polakom. – Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie – przekonywał lider PiS.

Mentzen mocno uderza w PiS. "Ostateczne zrujnowanie naszego państwa"

"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100 k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" – skomentował za pośrednictwem platformy X współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" – zapytał.

Poseł Konfederacji odniósł się do publikacji portalu money.pl. Dziennikarze dotarli do treści liczącego ponad 500 stron dokumentu, który zawiera najnowsze propozycje programowe PiS. Wśród nich są m.in.: bon o wysokości 100 tys. zł na zakup mieszkania po narodzinach trzeciego dziecka; 40 tys. zł od pierwszego dziecka; progresja świadczenia 800 plus w zależności od liczby dzieci oraz jego coroczna waloryzacja.

