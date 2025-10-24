Konwencja PiS. Kaczyński: Niemcy i Francuzi chcą nam zabrać państwo

O godzinie 10.00 rozpoczęło się wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, które otworzyło dwudniowy kongres programowy PiS w Katowicach. Konwencja programowa PiS ma być nowym otwarciem dla partii i dać formacji nowy impuls do działania.

– Jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj otworzyć naszą konferencję programową, która rozpoczyna naszą długą drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego poważnego programu PiS dla Polski – mówił Kaczyński.

Kaczyński: Mamy kryzys państwa

W dalszej części wystąpienia prezes PiS ocenił, że państwo polskie znajduje się w kryzysie. – Kryzys który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo. Już się toczy, oświata, kultura, mieszkalnictwo, taki który jeszcze do końca nie jest dostrzegany przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje – powiedział Jarosław Kaczyński.

– To jest kryzys gospodarczy i wreszcie mamy takie zapowiedzi kryzysów lub już kryzysy o ogromnej wadze które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, może z pominięciem naszego twardego zaplecza niedostrzegane. To są kryzysy dotyczące przyszłości naszego państwa, jego być albo nie być. To są te wszystkie plany Unii Europejskiej a dokładniej plany Brukseli i Berlina – mówił dalej prezes PiS.

Następnie oskarżył, że Niemcy i Francja, chcą Polakom "zabrać państwo". – Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie. Jest wyraźne podkreślenie, że to mają być państwa suwerenne – przekonywał dalej lider PiS.

Kaczyński wskazał na trzy tematy

Prezes PiS podkreślił, że konwencja przewiduje łącznie 128 paneli, które będą poruszały szeroką gamę problemów – od takich jak polska tożsamość i atak na nią, poprzez problemy państwa, Konstytucji, samorządów; sprawy społeczne, mieszkalnictwa, służby zdrowia.

– Bardzo szeroko ujęte są sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tych problemów będzie tutaj bardzo wiele. Wobec tego jest pytanie, jak to uporządkować. To jest program polityczny, który ma oddziaływać na społeczeństwo. Związki przyczynowe między różnymi dziedzinami życia tworzą skomplikowaną sieć i ten element musi być wzięty pod uwagę. Kryterium generalne to sprawa naszej przyszłości i zasadniczego wyboru, który już w polityce światowej został zarysowany. W jednym wypadku to bardzo konkretny plan, a w drugim to bardzo ważne przemówienie Donalda Trumpa – mówił.

Kaczyński podkreślił, że program PiS musi się skupić na trzech tematach: służbie zdrowia, bezpieczeństwu oraz gospodarce.

