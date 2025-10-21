Wielka konwencja programowa PiS. Znamy szczegóły

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: W piątek i w sobotę obędzie się w Katowicach konwencja programowa PiS „Myśląc Polska”. Jaki jest cel organizowania takiego wydarzenia na dwa lata przed wyborami parlamentarnymi?

Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS: Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która zawsze do wyborów szła z konkretnym, merytorycznym, dobrze przygotowanym i dopracowanym programem, który później – po zwycięstwie w wyborach – był realizowany. Z tego jesteśmy znani, to jest zawsze nasze zobowiązanie, żeby poważnie podchodzić do swoich obowiązków. Nie inaczej jest w tej chwili. Do wyborów mamy najdalej dwa lata, w związku z tym rozpoczynamy na poważnie pracę nad naszym programem i temu służy nasza konwencja.

Czego należy się spodziewać po konwencji programowej PiS?

W piątek i w sobotę w Katowicach odbędzie się ponad sto paneli obejmujących swoim zakresem tematycznym pełne spektrum spraw, którymi zajmuje się administracja. Na podstawie tych dyskusji będzie później opracowywany konkretny dokument – program, z którym Prawo i Sprawiedliwość będzie szła do wyborów.

Najjaśniejszym punktem tej konwencji będzie co?

Trudno wskazać jeden najjaśniejszy punkt. Oczywiście, będzie wystąpienie otwierające i zamykające pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie panele będą interesujące, będą dotykały wielu różnych zagadnień. Niektóre będą odbywały się na sali plenarnej, ale będą również panele specjalistyczne odbywające się na pozostałych salach. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Wejście jest wolne, można się zarejestrować, będzie również prowadzona transmisja online ze wszystkich dyskusji, które będą się odbywały w Katowicach.

Powiedział Pan wcześniej, że wybory parlamentarne odbędą się najdalej za dwa lata. Czy Pan ma nadzieję na to, że będą jednak wcześniej?

Uważam, że każdy dzień na dymisję rządu Donalda Tuska jest dobry. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że głównym spoiwem koalicji są stanowiska, synekury i wynagrodzenia, które poszczególni działacze otrzymują w spółkach Skarbu Państwa. Wobec tego to spoiwo jest dość mocne. Nie jest to oczywiście spoiwo merytoryczne, nie jest to chęć zmiany Polski na lepsze, a jest to wyłącznie myślenie o swoich własnych interesach. Koalicja od samego początku zajmuje się tylko osobą. Największą determinację i taki błysk w oku w dyskusjach pomiędzy koalicjantami widać wtedy, kiedy zaczynają rozmawiać o tym, komu jakie stanowisko się należy. Trzeba przygotować się na to, że wybory odbędą się w terminie, czyli w 2027 roku, ale my chcemy być do nich dobrze przygotowani. Chcemy być również dobrze przygotowani na to, gdyby do wyborów parlamentarnych doszło wcześniej.

