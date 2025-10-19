"Całkowita odwrotność podejścia PO". Błaszczak: Wkrótce konferencja programowa

"Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konwencji Programowej ‘Myśląc Polska’, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2025 roku w MCK w Katowicach. Początek Konwencji w piątek o godz. 10:00. W sobotę początek dyskusji panelowych od godz. 9:00. Wstęp na Konwencję jest wolny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie list osób zainteresowanych udziałem" – takiego SMS-a, jak przytacza Wirtualna Polska, otrzymali politycy PiS w czwartek 16 października od sekretarza generalnego partii Piotra Milowańskiego.

W spotkaniu ma uczestniczyć ponad 1000 uczestników. – To będzie wydarzenie z rozmachem, kongres z prawdziwego zdarzenia, jakiego nie było od 6 lat – zapowiada polityk z władz PiS. Zaplanowano ponad 100 debat. – Każdy panel będzie miał opiekuna, debaty będą moderować m.in. najważniejsi politycy z władz PiS – opowiada informator WP.

Błaszczak: My mamy program, a PO nie

Nieco więcej szczegółów ujawnił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. "Już w najbliższy piątek w Katowicach rozpocznie się dwudniowa Konferencja Programowa PiS "Myśląc Polska". Nasza partia jest znana z tego, że zawsze idzie do wyborów z konkretnym programem, który potem jest realizowany. To całkowita odwrotność podejścia Platformy Obywatelskiej, która o swoich zobowiązaniach zapomina dzień po wyborach, a samych wyborców traktuje jako dostarczycieli głosów" – napisał w serwisie X.

Były szef MON poinformował, że weźmie udział w trzech panelach: "Bezpieczeństwo Polaków – Polska silną siłą Wojska Polskiego. Jak budować Polski system bezpieczeństwa"; "Wschodnia flanka – wyzwania" oraz "Sztuka zwyciężania, rządzenia i zarządzania nowoczesnym państwem".

– Na kongresie będzie podejmowanych bardzo wiele tematów, organizujemy ponad 130 paneli dyskusyjnych i debat. Skala więc jest bardzo duża. Od tematów związanych z historią, kulturą, przez technologie, gospodarkę, będziemy rozmawiać właściwie o wszystkim – zapowiadał w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Piotr Gliński, były wicepremier, szef Rady Programowej PiS.

