Bon na 100 tys. zł za trzecie dziecko? Ujawniono dokument PiS

W piątek 24 października o godzinie 10.00 rozpocznie się dwudniowy kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Politycy największej partii opozycyjnej spotkają się w Katowicach. Na wydarzenie będzie składać się 20 sesji plenarnych i ponad 100 paneli. Rozpocznie je jednak wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Wielki kongres programowy PiS. Media dotarły do dokumentu

Kongres ma być pierwszym etapem PiS do przygotowania programu, z którym powalczy o głosy Polaków w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Na wydarzenie przygotowano specjalną liczącą ponad 500 stron publikację zwierającą szereg propozycji.

Do dokumenty zatytułowanego "Myśląc Polska" dotarł Money.pl. Serwis podkreśla, że jest to swego rodzaju przygotowanie do dyskusji o programie. "Przy czym wsad merytoryczny pochodzi także od uczestników paneli dyskusyjnych, którzy nie są (przynajmniej wprost) związani z partią, dlatego ich propozycje nie muszą się finalnie okazać obietnicami wyborczymi PiS. Niemniej sam fakt, że znalazły się w publikacji firmowanej przez partię sprawia, że należy je traktować jako pomysły brane pod rozwagę" – czytamy.

Gwarancje wkładu własnego i kredyty ze stałą stopą

Portal opublikował niektóre, z zawartych w dokumencie propozycji. Jedna z nich dotyczy kredytów na mieszkanie. Chcąc obniżyć próg wejścia dla młodych rodzin proponuje się gwarancje wkładu własnego, udzielane przez PGK, które – jak czytamy, mogłoby być spłacane w czynszu. W określonych sytuacjach, takich jak narodziny kolejnego dziecka, mogłoby to być częściowo umarzane.

W dokumencie dostrzeżono wskazuje się również na możliwość wprowadzenia na polski rynek długoterminowych kredytów hipotecznych ze stałą stopą na 20 a nawet na 30 lat.

Bon mieszkaniowy za urodzenie trzeciego dziecka

Część publikacji poświęcona jest rodzinie. Tam znajdujemy takie kwestie, jak choćby progresję świadczenia 800 Plus w zależności od liczby dzieci oraz jego coroczną waloryzację. Proponuje się również podwyższenia świadczenia rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Ciekawie prezentuje się również koncepcja byłego wiceministra pracy w rządzie PiS Bartosza Marczuka. Proponuje on bon mieszkaniowy do 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka. W jego propozycji pojawia się również program darmowych obiadów w podstawówkach.

