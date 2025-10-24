Mentzen o "ostatecznym zrujnowaniu państwa" przez PiS. Morawiecki odpowiada

Sławomir Mentzen skomentował na portalu społecznościowym konwencję PiS "Myśląc: Polska", którą zainaugurował w piątek prezes partii Jarosław Kaczyński.

"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" – napisał Mentze w serwisie X.

"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" – zapytał, odnosząc się do informacji na temat ewentualnej koalicji Konfederacji i PiS.

Morawiecki o wpisie Mentzena: Nie grzebie możliwości współpracy

Głos w sprawie wpisu Mentzena zabrał Mateusz Morawiecki. Pytany w TVN24 o to, czy opinia Mentzena grzebie szansę na współpracę PiS z Konfederacją, odparł: – Generalnie absolutnie nie grzebie możliwości współpracy z formacją pana Sławomira Mentzena.

– Aczkolwiek my walczymy o to, żeby mieć jak najlepszy wynik i żeby móc kierować nawą rządową bez Konfederacji – dodał były premier.

Komentując wpis Mentzena, Morawiecki powiedział, że "chyba jest trochę niezrozumienia co do metodologii zapraszania tutaj gości i konstruowania paneli". – Mamy tutaj kilkuset prelegentów, mamy ponad 130 paneli i niech kwitnie sto kwiatów – powiedział.

Były premier cytuje Mao Zedonga

Zacytował w ten sposób hasło zainicjowanej przez Mao Zedonga w 1956 r. polityczno-kulturalnej kampanii stu kwiatów, która zaowocowała chwilową odwilżą polityczną w Chińskiej Republice Ludowej.

– Może to fatalna osoba, która słynie z tego cytatu, ale jest znany na świecie, więc proszę pozwolić mi się nim posłużyć – oświadczył polityk PiS. Mao Zedong odpowiada za śmierć milionów ludzi podczas chińskiej rewolucji kulturalnej.

Morawiecki tłumaczył, że konwencja PiS w Katowicach to "wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać".

