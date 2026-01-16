Zwolnienia w polskiej fabryce. Reakcja władz miasta

Związkowcy w fabryce FCA Poland w Tychach otrzymali pismo, w którym władze koncernu poinformowały o zamiarze zwolnień grupowych. Pracę ma stracić 320 pracowników, zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych. Część z pracowników być może skorzysta z Programu Dobrowolnych Odejść. Dzięki temu będą mogli oni otrzymać wyższe odprawy.

"Zwolnienia grupowe mają nastąpić po wyczerpaniu procedury przewidzianej przez prawo, w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r." – napisano w piśmie dyrekcji zakładu.

Kierownictwo koncernu tłumaczy zwolnienia spadkiem sprzedaży i brakiem perspektyw na jej zwiększenie. Kolejnym czynnikiem są rosnące koszty energii. Związkowcy wskazują także na zapowiedź zakazu rejestracji aut spalinowych, która przełożyła się na niepewność klientów.

Ruch władz miasta. Prezydent Tychów zabrał głos

Prezydent Tychów Maciej Gramatyka odbył już rozmowy z kierownictwem fabryki Stellantis w Tychach.

– Zadeklarowałem, że wszyscy pracownicy, którzy będą zwalniani, a będą potrzebowali wsparcia prawników czy też pracowników Urzędu Pracy w Tychach, mogą na takie wsparcie liczyć. Działa u nas punkt bezpłatnej pomocy prawnej: prawnicy, którzy udzielają w nim porad, wiedzą, że może być więcej pytań w zakresie prawa pracy, więc są przygotowani – powiedział samorządowiec.

Jak podkreślił Gramatyka, "tuż po tym, jak pojawiła się informacja, że jedna zmiana w Stellantisie zostanie zlikwidowana, odezwało się do mnie trochę różnych firm, też agencji pracy tymczasowej, że są gotowi przyjąć pracowników". – Są to również firmy, które prowadząc różne projekty unijne mają pieniądze na przeszkolenie, na zakładanie działalności gospodarczej, na wsparcie aktywizacji zawodowej – dodał.

Prezydent Tychów zapowiedział również, że na przyszły tydzień planuje robocze spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej i w Izbie Rzemieślniczej, a także przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Stellantisa. Celem rozmów jest ustalenie, ile miejsc pracy czeka w firmach działających na terenie Tychów lub w tamtejszej podstrefie ekonomicznej.

