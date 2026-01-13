Koncern zwalnia pracowników w fabryce w Tychach. Związki alarmują

Związkowcy w fabryce FCA Poland w Tychach otrzymały pismo, w którym władze koncernu poinformowały o zamiarze zwolnień grupowych. Pracę ma stracić 320 pracowników, zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych. Część z pracowników być może skorzysta z Programu Dobrowolnych Odejść. Dzięki temu będą mogli oni otrzymać wyższe odprawy.

"Zwolnienia grupowe mają nastąpić po wyczerpaniu procedury przewidzianej przez prawo, w terminie do dnia 30 kwietnia 2026 r." – napisano w piśmie dyrekcji zakładu.

Kierownictwo koncernu tłumaczy zwolnienia spadkiem sprzedaży i brakiem perspektyw na jej zwiększenie. Kolejnym czynnikiem są rosnące koszty energii. Związkowcy wskazują także na zapowiedź zakazu rejestracji aut spalinowych, która przełożyła się na niepewność klientów.

Choć koncern mówi o 320 pracownikach, to związki zawodowe wskazują, że zwolnionych może być znacznie więcej.

– Szacujemy, że pracę w tyskiej fabryce straci ok. 740 osób. Do owych 320 pracowników objętych zwolnieniem grupowym trzeba bowiem dodać osoby, którym umowa o pracę na czas określony skończy się np. w pierwszym kwartale br. i nie będzie odnowiona oraz ludzi zatrudnionych przez agencje pracy, którzy nie są związani bezpośrednio umową o pracę z FCA Poland – powiedział Bolesław Klimczak, przewodniczący Związku Zawodowego "Metalowcy" w FCA Poland.

Kolejne zwolnienia

Zwolenia w Tychach to niejedyne cięcia, które Stellantis wdraża w polskich fabrykach. We wrześniu ubiegłego roku firma poinformowała o likwidacji trzeciej zmiany w fabryce samochodów dostawczych. Z tego powodu pracę straciło 500 osób, które były zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej. Rzeczniczka firmy zapewniała, że zostanie im zaoferowana pomoc w znalezieniu nowych stanowisk. Pracę zachowało pozostałych 2300 pracowników.

Koncern tłumaczył, że powodem decyzji było spowolnienie na rynku utrzymujące się po pandemii COVID-19 oraz konieczność dostosowania się do wymogów UE mówiących o elektryfikacji floty samochodowej.

