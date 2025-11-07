Fala zwolnień w Polsce. Tysiące Polaków straci pracę

W ostatnich tygodniach media coraz częściej informują o zwolnieniach grupowych w zakładach w całej Polsce. Firma LG Electronics zamyka dział produkujący lodówki w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych. Blachotrapez planuje zwolnienie 70 osób ze swojego zakładu, a zakład produkcyjny firmy Henkel w Raciborzu będzie działał tylko do końca listopada.

Ty tylko niektóre z przedsiębiorstw, które kończą lub redukują swoją działalność. Portal money.pl przyjrzał się dokładnie, gdzie jeszcze mają miejsca zwolnienia grupowe.

Coraz więcej zwolnień grupowych

Dziennikarze wskazują, że trudna sytuacja ma miejsce w Krakowie. Tam zamiar zwolnień grupowych zgłosiło kilka dużych firm. Chodzi m.in. o firmę motoryzacyjną Aptiv, gdzie pracę ma stracić nawet 140 osób. Warto dodać, że we wcześniejszym procesie zwolnień firma pożegnała się z 200 pracownikami.

Z sieci sklepów spożywczych Aldi Nord zwolniono 96 osób. Grupa Heineken planuje zwolnić od 500 do 700 pracowników z centrum usług wspólnych.

W województwie śląskim zamiar zwolnień zgłosiła niemiecka firma ZF. Zwolnionych zostanie 110 pracowników z Centrum Inżynieryjnego Elektroniki w Częstochowie.

Fujitsu Technology Solutions będzie zwalniało pracowników w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Łącznie pracę straci 834 osób.

Na Dolnym Śląsku likwidacji ulega zakład FAP "Pafal" należący do grupy Apator. Pracę straci 20 osób.

W Wielkopolsce przestanie istnieć fabryka podłóg drewnianych Tarkett Polska. Zwolnionych zostanie 211 osób. Firma tłumaczy zamknięcie zakładu spadkiem sprzedaży.

W Łodzi przestanie funkcjonować zakład Aquinos Bedding Poland, który produkował materace i meble tapicerowane w Europie.

Tąpnięcie na rynku pracy

Jak podał GUS, na koniec maja tego roku liczba pracujących w gospodarce narodowej liczyła 15 mln 500 osób, tj. o 0,8 proc. mniej niż w maju 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,5 proc. W liczbach bezwzględnych spadek dotyczy aż 118,7 tys. pracujących w skali roku, a w ciągu tylko jednego miesiąca aż 81,7 tys. Eksperci mówią o tąpnięciu na rynku pracy.

Czytaj też:

160 pracowników na bruk. Znany zakład produkcyjny znika z RaciborzaCzytaj też:

Znany producent AGD zamyka ważny dział. Nawet 200 osób może trafić na bruk