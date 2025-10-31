"Atmosfera jest grobowa". Największy pracodawca na Podhalu rozpoczął zwolnienia grupowe

Zarząd firmy tłumaczy, że decyzja o rozpoczęciu zwolnień grupowych była "trudna, ale konieczna". Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu właśnie otrzymał oficjalne zawiadomienie. Firma planuje zredukować załogę o ok 7 proc., czyli 70 osób. W nieoficjalnych rozmowach pracownicy przyznają, że boją się, iż zwolnienia dotkną nawet 200 osób.

Jak powód zwolnień Blachotrapez wskazuje znaczący spadek liczby zamówień, ograniczoną sprzedaż i wysokie koszty stał. Sytuację pogarsza także wahania kursów walut i brak dostępu do stali z Rosji, Białorusi i Ukrainy. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo zanotowało stratę w wysokości 13 mln złotych. W 2023 było to 10 mln.

Jednak część pracowników uważa, że za kłopoty finansowe firmy odpowiadają nietrafione decyzje biznesowe.

– Otworzyli nowy zakład w Myślenicach, zainwestowali ogromne pieniądze, a nie zostawili sobie żadnej poduszki finansowej. Pruszyński jakoś sobie radzi, a my toniemy – mówi jeden z zatrudnionych, cytowany przez portal wyborcza.biz.

Bezrobocie w Polsce przyspiesza

Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

