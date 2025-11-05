Znany producent AGD zamyka ważny dział. Nawet 200 osób może trafić na bruk

Los nawet 200 pracowników LG Electronics w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem jest niepewny po tym, jak firma zapowiedziała wygaszenie z końcem roku działu produkującego lodówki. Jak ustaliło Radio Eska, producent sprzętów AGD może zwolnić nawet 200 osób.

O sprawie wie już dolnośląska "Solidarność", która zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. – Tak, wczoraj [4 listopada] pracodawca poinformował zakładową organizację związkową o konieczności przeprowadzenia zwolnień prawdopodobnie grupowych z uwagi na zamknięcie dywizji lodówek. Jest to pierwszy krok zgodnie z przepisami. Pracodawca teraz powinien rozpocząć proces konsultacji ze związkami, które miałyby na celu zmniejszenie ewentualnie liczby zwolnionych pracowników i inne kwestie związane z przeprowadzeniem tych zwolnień grupowych, jak przeszkolenie, przekwalifikowanie i tak dalej – mówił Krzysztof Wołk-Łaniewski z "Solidarności".

Nawet 200 osób może stracić pracę

Związkowcy dostali również informację, ile osób może zostać zwolnionych z zakładu LG Electronics w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych. – Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że jest to duża grupa – blisko 200 osób. Jednak na razie są to tylko plany. Z tego, co wiemy, pracodawca likwiduje, co prawda, dywizję lodówek, ale zamierza zwiększyć produkcję w dywizji pralek, więc ostatecznie nie wiemy, jaka będzie liczba zwolnionych pracowników – tłumaczył Wołk-Łaniewski.

– Pracodawca planuje przeprowadzenie programu dobrowolnych odejść. To oczywiście powinno być określone w jakimś regulaminie, bądź porozumieniu ze związkami. Będziemy wspierać organizację związkową w tych negocjacjach – dodał.

Firma LG Electronics reaguje

Reporterzy Radia Eska skontaktowali się z firmą LG Electronics, która na pytanie o planowane zwolnienia odpowiedziała: "LG Electronics wdraża strategiczne decyzje dostosowane do specyfiki rynku europejskiego i potrzeb konsumentów w odpowiedzi na zachodzące zmiany rynkowe. Ma to na celu zapewnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie zróżnicowanych globalnych ośrodków produkcyjnych".

"Informujemy, że nie zamykamy fabryki we Wrocławiu i w ramach decyzji strategicznych rozwijamy produkcję określonych urządzeń, aby zwiększyć konkurencyjność oferty. W związku z tym firma LG optymalizuje swoją strukturę produkcyjną i portfolio produktów, aby skoncentrować się na rozszerzeniu produkcji pralek i zaspokoić rosnący popyt w Europie" – zaznaczono.

Teraz firma ma niecałe trzy tygodnie na zawarcie porozumień ze związkiem zawodowym jako reprezentantem pracowników. To czas na ustalenie zasad odejść, kwestii odpraw oraz środków na przekwalifikowanie zwalnianych osób.

