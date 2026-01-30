Bezrobocie w Polsce. Wyprzedza nas jeden kraj

Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach (3,1 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 576 tys. w grudniu – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Jak Polska wypada na tle państw Unii Europejskiej?

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2 proc. w grudniu 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w grudniu – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Znaczący wzrost liczby bezrobotnych w ciągu roku

Z kolei GUS poinformował w środę, że stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej (listopad 2025 roku)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła natomiast 93,6 tys. wobec 93,0 tys. w listopadzie 2025 roku.

Portal businessinsider.com.pl zauważył, iż "to oznacza, że w ciągu roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 101,7 tys., a nie o 102,4 tys., jak szacowało ministerstwo". "Po danych z października 2025 roku (+101,8 tys.) jest to najwyższy wzrost od marca 2021 roku, czyli prawie od pięciu lat" – czytamy.

Z danych wynika ponadto, że dużo więcej mężczyzn niż kobiet trafiło na bezrobocie. Jeśli chodzi o kobiety, to w ciągu roku liczba osób bez pracy wzrosła o 34,4 tys., zaś mężczyzn – 67,3 tys.

