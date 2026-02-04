Dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Chodzi o inflację

Rada Polityki Pieniężnej uważa też, że napływające informacje sugerują możliwość spadku inflacji CPI w I kw. 2026 r. i jej utrzymywanie się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w nadchodzących kwartałach, czytamy dalej.

"W II połowie 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika aktywności była zbliżona do wieloletnich średnich. Inflacja w ostatnich miesiącach w strefie euro kształtowała się w pobliżu celu Europejskiego Banku Centralnego, natomiast w Stanach Zjednoczonych była nadal wyższa od celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie na rynkach światowych ceny surowców są niższe niż rok wcześniej" – czytamy w materiale.

Tyle wyniosła dynamika PKB w Polsce

W Polsce, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, w 2025 r. dynamika PKB wyniosła 3,6 proc., co sygnalizuje, że w IV kw. 2025 r. wzrost gospodarczy był prawdopodobnie zbliżony do obserwowanego w III kw. 2025 r. Dane z rynku pracy wskazują, że dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw – mimo wzrostu w grudniu – obniżała się na przestrzeni ubiegłego roku. Towarzyszył temu spadek zatrudnienia w tym sektorze, podano także.

Inflacja CPI w grudniu 2025 r. obniżyła się do 2,4 proc. r/r (wobec 2,5 proc. r/r w listopadzie ub.r.). Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii na przestrzeni ubiegłego roku obniżała się i w grudniu 2025 r. wyniosła 2,7 proc. r/r. Napływające informacje sugerują możliwość spadku inflacji CPI w I kw. 2026 r. i jej utrzymywanie się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w nadchodzących kwartałach, czytamy dalej.

"W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie" – podkreślono.

Od czego będą zależeć kolejne decyzje RPP?

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie, podano także.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym" – zadeklarowano.

Rada podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 4,00 proc.;

– stopa lombardowa 4,50 proc.;

– stopa depozytowa 3,50 proc.;

– stopa redyskontowa weksli 4,05 proc.;

– stopa dyskontowa weksli 4,10 proc.

Czytaj też:

Wiadomo, co ze stopami procentowymi. Zapadła decyzjaCzytaj też:

Inflacja w Polsce. Eurostat ujawnia dane