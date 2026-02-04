Wiadomo, co ze stopami procentowymi. Zapadła decyzja

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 3-4 lutego 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

– stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej

– stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej

– stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej

– stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej

– stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej

Spełniły się prognozy ekspertów

Dane o wynagrodzeniach za grudzień wskazują na mocniejszy obraz rynku pracy, który obniża prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych na lutowym posiedzeniu RPP – oceniali w styczniu eksperci z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego.

Zdaniem Michała Rubaszka i Adama Antoniaka, scenariusz bazowy to przerwa w obniżkach stóp do marca.

"W naszej ocenie dzisiejsze dane wskazują na mocniejszy obraz rynku pracy w porównaniu do oczekiwań, w tym na utrzymującą się presję na wzrost wynagrodzeń. Wysoka dynamika płac obniża prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych na lutowym posiedzeniu RPP. Nasz scenariusz bazowy to przerwa w obniżkach stóp do marca, kiedy znana będzie projekcja NBP. Spodziewamy się, że potwierdzi ona trwały spadek inflacji, co otworzy przestrzeń do kolejnej obniżki stóp" – napisali ekonomiści w komentarzu do danych GUS.

Niepokojące informacje dla klientów banków

Tymczasem klienci muszą przygotować się na coraz niższe oprocentowanie lokat. Banki szukają możliwości zrekompensowania sobie podwyższonej stawki podatki CIT.

Pod koniec listopada prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę podwyższającą stawkę CIT dla banków. W 2026 r. wyniesie ona 30 proc., w 2027 r. – 26 proc., a w 2028 r. – 23 proc.

Jak pisze Salon24.pl, banki postanowiły zmniejszyć swoje straty wynikające z podwyższonego CIT-u, obniżając oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Z rynku znikają depozyty oprocentowane w skali 7 proc. Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych spadło poniżej 4,7 proc. W styczniu aż 11 banków obniżyło oferowane przez siebie oprocentowanie.

