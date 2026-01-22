Stopy procentowe w dół? Oto możliwy scenariusz

Zdaniem Michała Rubaszka i Adama Antoniaka, scenariusz bazowy to przerwa w obniżkach stóp do marca.

"W naszej ocenie dzisiejsze dane wskazują na mocniejszy obraz rynku pracy w porównaniu do oczekiwań, w tym na utrzymującą się presję na wzrost wynagrodzeń. Wysoka dynamika płac obniża prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych na lutowym posiedzeniu RPP. Nasz scenariusz bazowy to przerwa w obniżkach stóp do marca, kiedy znana będzie projekcja NBP. Spodziewamy się, że potwierdzi ona trwały spadek inflacji, co otworzy przestrzeń do kolejnej obniżki stóp" – napisali ekonomiści w komentarzu do danych GUS.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 8,6 proc. r/r, co stanowi zarówno wyraźne przyspieszenie względem dynamiki z listopada (7,1 proc.) jak i oczekiwań rynku (ING i konsensus: 6,9 proc.). Na skalę zaskoczenia wskazuje to, że opublikowane dane były zdecydowanie powyżej najwyższej prognozy wśród analityków (7,8 proc.), zwrócili uwagę.

"Na zmianę rocznej dynamiki o 1,5 pkt proc. największy wpływ miało zarówno przyspieszenie płac w sekcjach o dużym udziale w zatrudnieniu, w szczególności w przetwórstwie przemysłowym (wzrost dynamiki z 7,3 proc. w XI do 8,8 proc. w XII, wkład do zmiany dynamiki rocznej 0,5 pkt proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (z 11,1 proc. do 13,8 proc., wkład 0,3 pkt proc.). Nadzwyczajnie wysoka była również zmiana dynamiki rocznej w sekcjach o niskim udziale w zatrudnieniu, w szczególności w rolnictwie i leśnictwie (z -11,3 proc. do 36,9 proc., wkład 0,2 pkt proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 0,4 proc. do 13 proc., wkład 0,2 pkt proc.). Tym razem źródłem zaskoczenia w mniejszym stopniu był rozkład wypłat corocznych nagród w górnictwie. Według informacji GUS, na wzrost dynamiki wynagrodzeń wpływ miała większa skala dodatkowych wypłat (nagród i premii)" – czytamy dalej.

Spadek poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach obniżyło się w grudniu o 0,7 proc. r/r (oczekiwania ING i konsensus: -0,7 proc.), po spadku o 0,8 proc. r/r miesiąc wcześniej. W porównaniu do listopada liczba etatów spadła o 3,5 tys., podczas gdy przed rokiem odnotowano spadek o 9 tys.

W całym 2025 roku ubyło 43,4 tys. etatów, z czego największe spadki zatrudnienia nastąpiły w sekcjach handel i naprawa pojazdów samochodowych (-37,5 tys. etatów), przetwórstwo przemysłowe (-4,9 tys.) oraz górnictwo i wydobywanie (-4 tys.).

Źródłem spadku zatrudnienia są zarówno czynniki podażowe, związane z negatywnymi trendami demograficznymi, jak również czynniki wpływające na popyt producentów krajowych, m.in. rosnąca konkurencja produkcji z Chin, wskazali ekonomiści.

Czytaj też:

Zmiana w polskiej gospodarce. Coś drgnęło w przemyśleCzytaj też:

Inflacja w Polsce. Eurostat ujawnia dane