Inflacja w Polsce. Eurostat ujawnia dane

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,9% r/r w grudniu 2025 r. wobec 2,1 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,2 proc. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,4 proc. r/r.

"W grudniu 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,54 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,49 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,09 pkt proc.) oraz energia (-0,18 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2 proc. r/r.

Roczna inflacja w UE

W grudniu 2025 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,3 proc. w porównaniu z 2,4 proc. w listopadzie. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł 0,1 proc. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,7 proc. r/r.

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,7 proc.) oraz we Włoszech (1,2 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,6 proc.), Słowacji (4,1 proc.) oraz Estonii (4,0%). W porównaniu z listopadem 2025 r. roczna inflacja spadła w 18 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 3, a wzrosła w 6" – czytamy w komunikacie.

GUS: Inflacja w grudniu wyniosła 2,4 proc.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w grudniu 2025 r. wyniosła 2,4 proc. w skali roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług nie zmieniły się.

Jak czytamy w komunikacie, "ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. i towarów o 1,3 proc.)".

"W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług pozostały na niezmienionym poziomie (przy wzroście cen usług o 0,2 proc. i spadku cen towarów o 0,1 proc.). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" – napisano.

W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: mieszkania, zdrowia, restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,7 proc.), łączności (o 0,4 proc.), rekreacji i kultury (o 0,2 proc.) oraz transportu (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,01 pkt proc.

