Nie tylko Polska. Kolejny kraj uważa, że Ukraińcy nie są wdzięczni za pomoc

Na ulicach Kijowa oraz na tamtejszych stacjach metra pojawiły plakaty informujące o niemieckiej pomocy dla walczącej z Rosjanami armii. Widnieją na nich zdjęcia m.in. dronów, systemów Patriot czy Iris-T oraz napis "Razem" w języku ukraińskim. Obraz jest dopełniony wstęgą w niemieckich i ukraińskich barwach narodowych. Akcja ma na celu promowanie niemieckiego wkładu w obronność Ukrainy i podniesienie świadomości Ukraińców na jego temat.

Ukraińcy niezbyt wdzięczni Niemcom?

Niemiecki rząd uważa, że świadomość skali pomocy przekazywanej przez Berlin jest w ukraińskim społeczeństwie niewystarczająca.

"Niemiecki rząd od dawna uważa, że jego wsparcie dla Ukrainy nie spotyka się z wystarczającym uznaniem społecznym. Zgodnie z powszechnym poglądem Wielka Brytania i Francja są lepsze w autopromocji, mimo że ich wkład w ten proces stanowi zaledwie ułamek wkładu Niemiec" – czytamy w niemieckim dzienniku "Handelsblatt", który opisuje inicjatywę.

Dziennikarze wskazują, że od początku rosyjskiej inwazji Niemcy przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości 55,5 mld euro. To blisko jedna trzecia całej pomocy międzynarodowej. Jednocześnie przyznają, że w odniesieniu do poziomu PKB niemieckie donacje nie robią już takiego wrażenia. Pod tym względem większą pomoc przekazują kraje nordyckie i bałtyckie, Holandia, Polska i Kanada.

Kto pomaga Kijowowi?

Uczestnikom badania Centrum Mieroszewskiego „Polska i Polacy oczami Ukraińców” za rok 2025, którego wyniki opublikowała „Rzeczpospolita”, zadano pytanie: „Które z państw europejskich najbardziej pomaga Ukrainie w sferze wojskowej?”.

32 proc. Ukraińców wskazało na Wielką Brytanię, 29 proc. na Niemcy, zaś Polska znalazła się na trzecim miejscu – wskazało nas 14 proc. ankietowanych Ukraińców. Kolejna jest Francja, na którą wskazało 4 proc. badanych. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 13 proc. ankietowanych.

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