Fatalny sondaż dla Tuska. Polacy mówią wprost

Kanał Zero jako pierwszy poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka. Stołeczna prokuratura prowadzi również śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji w prosektorium Szpitala Południowego. Chodzi m.in. o podrobione podpisy oraz zaginioną pieczątkę, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Postępowanie dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września 2025 r.

Afera w Szpitalu Południowym. Tak Polacy ocenili Tuska i jego rząd

Jak wynika z sondaż SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu, jedynie co czwarty uczestnik badania uważa, że rząd Donalda Tuska właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym.

"Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki" – podaje Onet.pl.

Portal podaje, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu (25,8 proc.) wyraża odmienne zdanie i ocenia reakcję Donalda Tuska oraz ministrów jego gabinetu jako dobrą. "Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna" – czytamy.

Czy lekarze zarabiają za dużo?

W innym sondażu, przeprowadzonym po wybuchu afery, niemal połowa respondentów uznała, że zarobki lekarzy w Polsce są zbyt wysokie – wynika z najnowszego sondażu CBOS dla "DGP".

W sondażu, zleconym przez "Dziennik Gazetę Prawną" i przeprowadzonym przez CBOS w dniach 22-24 czerwca na grupie ponad tysiąca respondentów, 48,8 proc. respondentów oceniło wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie. Z kolei 8,4 proc. badanych uważa, że zarobki medyków w Polsce są zbyt niskie. Natomiast co czwarty ankietowany twierdzi, że obecny poziom płac w służbie zdrowia jest odpowiedni.