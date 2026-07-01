Lekarze zarabiają za dużo? Polacy odpowiedzieli

Wynagrodzenia lekarzy znalazły się w centrum debaty publicznej. Wszystko za sprawą afery w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz doniesieniach o zarobkach Dawida Kacprzyka, byłego już koordynatora SOR-u w stołecznej placówce.

28-letni lekarz w trakcie specjalizacji zarobił tylko w 2025 r. 1,6 mln zł. Był radnym Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu istniał "salonik VIP" dla działaczy partii Donalda Tuska. Kacprzyk został zwolniony ze szpitala po ujawnieniu afery. Odszedł również z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Polaków zapytano o zarobki lekarzy. Nowy sondaż

W sondażu, zleconym przez "Dziennik Gazetę Prawną" i przeprowadzonym przez CBOS w dniach 22-24 czerwca na grupie ponad tysiąca respondentów, 48,8 proc. respondentów oceniło wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie. Z kolei 8,4 proc. badanych uważa, że zarobki medyków w Polsce są zbyt niskie. Natomiast co czwarty ankietowany twierdzi, że obecny poziom płac w służbie zdrowia jest odpowiedni.

Mężczyźni (54,9 proc.) częściej niż kobiety (43,4 proc.) mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie. Najwięcej krytycznych ocen poziomu uposażenia medyków odnotowano w grupie wiekowej 35-44 lata. Natomiast opinię, że wynagrodzenia lekarzy są właściwe, najczęściej wyrażają badani w wieku 18-24 lata.

Koniec anonimowych danych o zarobkach lekarzy

W drugiej połowie czerwca Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Nowe przepisy mają dać państwu pełniejszy obraz tego, ile naprawdę zarabiają lekarze i inni pracownicy służby zdrowia. Za ustawą głosowało 253 posłów. Nie było głosów przeciw. Wstrzymało się 177 parlamentarzystów.

Dotychczas Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymywała informacje anonimowo. Po wejściu nowych przepisów dane będą powiązane z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu.

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