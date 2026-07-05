Dymisje wiceprezydentów to za mało. Polacy o odejściu Trzaskowskiego

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydentów miasta. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. – Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – przekazał.

Dymisja Trzaskowskiego? Polacy zabrali głos

"Czy Pan/i zdaniem Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji ze stanowiska prezydenta Warszawy w związku z aferą w Szpitalu Południowym?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondaży przeprowadzonym przez IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 38,1 proc. badanych. "Raczej tak" – 13,1 proc. Według 18,8 proc. respondentów prezydent Warszawy raczej nie powinien podawać się do dymisji, z "zdecydowanie nie" według 22,3 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 7,7 proc. ankietowanych.

Łącznie: Tak (zdecydowanie + raczej): 51,2 proc.; Nie (raczej + zdecydowanie): 41,1 proc.; Nie wiem / trudno powiedzieć: 7,7 proc.

Wyniki różnią się w zależności od preferencji politycznych uczestników badania. "Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, za dymisją Trzaskowskiego opowiada się łącznie 9 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 85 proc., a 6 proc. nie ma w tej sprawie zdania" – opisuje WP.

Z kolei wyborcy opozycji – PiS, Razem, Konfederacja i KKP – w większości chcą odejścia Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska. Popiera to 82 proc. respondentów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 6 proc., a 12 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

"Najbardziej jednoznaczne oceny widać wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tej grupie za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się 91 proc. respondentów, przeciw jest 2 proc., a 7 proc. wskazało odpowiedź 'nie wiem/trudno powiedzieć'" – czytamy.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26–28 czerwca 2026 r.

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