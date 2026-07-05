Afera szpitalna zdominowała debatę w mediach

Kolektyw analityczny Res Futura Data House informuje, że temat afery w Szpitalu Południowym wygenerował 715 tysięcy interakcji w ramach 369 publikacji. To 29,8 proc. całej puli. Średnio było to 1937 interakcji na jeden post w portalu X.

Z analizy mediów społecznościowych wynika, że cztery główne wątki, która wzbudziły zainteresowanie, to: biznes pogrzebowy w prosektorium i zdjęcia zwłok; minister zdrowia i jej zarobki; narracja obrońców Dawida Kacprzyka oraz sprawa poseł Małgorzaty Pępek.

Gigantyczne zasięgi

Między 17 czerwca (pierwsza publikacja Patryka Słowika na portalu Zero.pl) a 5 lipca publikacje dotyczące Szpitala Południowego wygenerowały około 1,33 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami.

Oznacza to, że średnio co minutę treści na ten temat generowały blisko 100 tys. kontaktów w mediach społecznościowych. W praktyce przeciętny użytkownik social mediów w Polsce mógł natrafiać na publikacje o Szpitalu Południowym średnio około 3 razy dziennie. Największy wpływ na zasięg mieli Krzysztof Stanowski i kanał YT Kanał Zero

Materiały wygenerowały "921 mln negatywnych kontaktów i 27 mln pozytywnych kontaktów". Zdobyły 85,3 proc. zasięgu w mediach społecznościowych, w tym 912 mln zasięgu na Facebooku.

Sentyment dyskusji to w większości reakcje negatywne – 69,1 proc. Reakcję neutralne/informacyjne to 13,7 proc., a pozytywne 2 proc.

"Kto najczęściej i z największym efektem informował o tym na X w szeroko pojętej sprawie Szpitala Południowego i nieprawidłowości w służbie zdrowia? Krzysztof Stanowski miał 37 publikacji, 299 tys. interakcji ze średnią 8079 interakcji na post. Patryk Słowik opublikował 38 postów, które miały łącznie 251 tys. interakcji ze średnią 6606 interakcji na post. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski opublikował 88 postów i miał 85 tys. interakcji" – pisze portal Wirtualne Media.

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