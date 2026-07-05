Nie słyszeli o aferze w Szpitalu Południowym. Zadziwiające wyniki sondażu

Premier Donald Tusk poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że zwrócił się do minister zdrowia i szefostwa NFZ o przygotowanie "precyzyjnych rekomendacji dotyczących spraw, z którymi mamy do czynienia w wielu polskich szpitalach i które zostały w tak dramatyczny sposób zilustrowane sytuacją w Szpitalu Południowym".

Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydentów miasta. – Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – przekazał.

Afera wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że SOR-em Szpitala Południowego kierował związany z Koalicją Obywatelską Dawid Kacprzyk, choć nie miał do tego uprawnień. Potem portal zero.pl ujawnił, że w placówce funkcjonował "salonik VIP" i specjalna ścieżka przyjęć dla polityków KO, natomiast szef prosektorium Artur Habowski prowadził tam biznes pogrzebowy – promował zakład należący do swojej wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji.

Afera szpitalna zatopi rząd Tuska?

Tymczasem uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy afera w Szpitalu Południowym wpłynęła na ich stosunek do rządu Donalda Tuska. 4,8 proc. badanych odpowiedziało: "Tak, jest on teraz bardziej pozytywny". 36,2 proc. respondentów wybrało opcję: "Tak, jest on teraz bardziej negatywny".

Afera szpitalna nie zmieniła stosunku do rządu Donalda Tuska aż u 46,5 proc. uczestników badania. Z kolei 12,5 proc. ankietowanych nie słyszało o tej aferze.

– Bardziej negatywny stosunek do rządu niż dotychczas deklaruje trzy na dziesięć kobiet i ponad czterech na dziesięciu mężczyzn (43 proc.). Częściej niż pozostali taką odpowiedź wskazują respondenci między 25. a 34. rokiem życia (42 proc.) oraz posiadający dochody w wysokości 5001-7000 zł netto (45 proc.). Gorsza opinia na temat rządu po aferze w Szpitalu Południowym dotyczy prawie co drugiej osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób (47 proc.) – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Sondaż przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 czerwca – 1 lipca. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy i skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

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