Żukowska gorzko o zachowaniu Trzaskowskiego. "Zrzucanie z sań pań"

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydentów miasta. To efekt afery w Szpitalu Południowym.

– Chcę przekazać, że nowe decyzje zostały podjęte spokojnie i po namyśle. Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – wskazał. – To samo dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w szpitalu. Tu o winie będzie decydować prokuratura – dodał.

Dymisje w Warszawie. Żukowska: Zrzucanie z sań pań

– Obawiam się, że to jest takie zrzucanie z sań pań niestety, po to, żeby zachować własne stanowisko i stanowisko kolegi z klasy – oceniła w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Chodzi o Tomasza Mencinę. Jest to wiceprezydent Warszawy, który prowadzi sprawy z zakresu: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, zarządzania ruchem drogowym, a także ładu korporacyjnego, co oznacza, że odpowiada za rady nadzorcze miejskich spółek. Jednocześnie Mencina to szkolny kolega prezydenta stolicy. Trzaskowski i Mencina chodzili razem do Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Żukowska stwierdziła, że Trzaskowski o wielu sprawach, które dzieją się w Warszawie, dowiaduje się z telewizji, a nie chociażby od burmistrzów dzielnic, którzy często są jego partyjnymi kolegami. Szefowa klubu Lewicy podkreśliła, że prezydent stolicy powinien częściej pojawiać się w pracy, także na sesjach rady miasta.

– Gdyby się interesował rzeczywiście tym, do czego został wybrany, czyli do zarządzania miastem, to być może te afery byłyby wykryte przez same organy nadzorcze miasta, a nie przez dziennikarzy – zauważyła Żukowska. Jej zdaniem, Rafał Trzaskowski "przez ostatnie lata zajmował się byciem kimś innym niż prezydentem miasta stołecznego Warszawy".

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