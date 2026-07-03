Tak chcą zagłosować Polacy. Partia Morawieckiego poza Sejmem

Z nowego sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że liderem jest wciąż Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 32,45 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 24,97 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,75 proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,97 proc.) oraz Nowa Lewica (7,79 proc.).

Partia Mateusza Morawieckiego poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego.

Partia Razem – zgodnie z wynikami nowego sondażu – może liczyć na 4,45 proc. poparcia. PSL – 3,79 proc. Polska 2050 – na 1,92 proc.

Sondaż uwzględnił również potencjalną partię byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Gdyby były szef rządu poszedł do wyborów parlamentarnych oddzielnie, to jego ugrupowanie – Rozwój Plus – uzyskałoby 2,05 proc. głosów.

0,86 proc. uczestników sondażu zadeklarowało zagłosowanie na inną partię.

Ekspert ds. marketingu politycznego, Sergiusz Trzeciak, komentując wynik potencjalnej partii Mateusza Morawieckiego, ocenił, że "ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym".

– Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania. Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, ale im bliżej będzie wyborów, tym chęć wejścia nowego środowiska na rynek polityczny będzie silniejsza – dodał.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wykonano w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2026 roku na próbie 1042 dorosłych Polaków.

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