Fatalny sondaż dla Tuska. "Sytuacja KO przypomina schyłek PiS"

Z badań Onetu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby pięć partii, a zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska zdobywając 33,8 proc. głosów. Sondaż potwierdza niewielki, ale jednak regularny spadek poparcia dla formacji Donalda Tuska. KO uzyskała o 0,7 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, a od kwietnia straciła łącznie 1 pkt. proc. Obecnie KO ma blisko 8 punktów procentowych przewagi nad drugim w zestawieniu Prawem i Sprawiedliwością.

Na PiS wskazało 25,8 proc. ankietowanych – to o 0,4 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 12,5 proc. (również spadek o 0,4 pkt. proc.), a czwarte Konfederacja Korony Polskiej (KKP), która uzyskała 8,3 proc. poparcia (poparcie bez zmian).

Na dalszych miejscach znalazła się Lewica z wynikiem 6,8 proc., również zapewniającym wejście do Sejmu (wzrost o 0,5 pkt. proc.). Poza parlamentem znalazłyby się natomiast partia Razem, którą popiera 3,8 proc. respondentów, PSL z wynikiem 2,9 proc. oraz Polska 2050, na którą chce głosować 1,9 proc. badanych.

Podział mandatów. Korona Brauna może być kluczowa

Podział na mandaty wyglądałby przy takich wynikach następująco:

Nowa Lewica – 19

KO – 192

PiS – 152

Konfederacja – 60

Korona – 37

Koalicja KO i Nowej Lewicy liczyłaby razem 211 posłów, co nie pozwalałoby sformować większości rządowej. Z kolei PiS i Konfederacja posiadałyby razem 212 mandatów. W obu przypadkach okazuje się, że niemożliwe będzie powołanie rządu bez poparcia Korony Grzegorza Brauna.

W odredakcyjnym komentarzu Onet ocenia, że KO znalazła się w podobnej sytuacji, jak PiS u schyłku swych rządów – wygra wybory, ale nie będzie miała z kim stworzyć koalicji. "Biorąc pod uwagę historyczny błąd sondaży, szanse koalicji na utrzymanie władzy wynoszą dziś 21 proc. Wartość ta praktycznie nie zmienia się od miesięcy, co tylko potwierdza obraz zabetonowanej sceny politycznej" – czytamy.

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