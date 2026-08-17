Prezydent zdecydował ws. Macieja Berka. Opublikowano postanowienie

"Na podstawie art. 161 Konstytucji, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuję Pana Macieja Berka ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu" – czytamy w postanowieniu prezydenta opublikowanym w poniedziałek (17 sierpnia) w Dzienniku Urzędowym RP (Monitor Polski).

Tego samego dnia Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłoszonym przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu, wniosek ma już numer druku (3006) i został skierowany w celu zaopiniowania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

To już oficjalnie: Berek kandydatem KO na sędziego TK

Berek jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Premier, informując o jego odejściu z rządu, nazwał go swoją "prawą ręką". Jeśli były minister zostałby skutecznie wybrany i dopuszczony do orzekania, to obecna większość miałaby 8 z 15 sędziów TK.

Kandydatura Berka budzi kontrowersje nie tylko w szeregach opozycji, ale także wśród koalicjantów, ponieważ obecna władza obiecywała przed wyborami "odpolitycznienie" wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Konstytucyjnego.

"Miejcie do mnie pretensje". Tusk reaguje na krytykę

– Biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany – mówił Tusk na konferencji prasowej w czwartek (13 sierpnia). Jak dodał, wyraził "warunkową zgodę" na odejście Berka z rządu i jego kandydowanie do TK.

Jednocześnie zaapelował o poparcie jego kandydatury. – Miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. I to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy to zrobić i ja się nie cofnę – oświadczył premier.

Według informacji prasowych Berek ma zostać wybrany na miejsce zwolnione przez sędziego Justyna Piskorskiego, nazywanego "dublerem". Do wyboru Berka może dojść już na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest w dniach 2-4 września.

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