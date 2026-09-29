Niszczył kapliczki w mieście. Policja zatrzymała 34-letniego wandala

W połowie września policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące zniszczenia kilku kapliczek na terenie Radomia, m.in. kapliczki słupowej przy ulicy Kwiatkowskiego i Białej, kapliczki przy ulicy Limanowskiego, Słowackiego, Wierzbickiej, Ofiar Firleja, figury na elewacji Katedry przy ulicy Sienkiewicza oraz figury przy skrzyżowaniu ulic Młodzianowskiej i Wiejskiej. Sprawca uszkodził zabytki m.in. poprzez oblanie ich farbą. Obrzucał również kapliczki jajami kurzymi, które były wypełnione niebieską substancją, prawdopodobnie atramentem.

"Po otrzymaniu informacji policjanci natychmiast zajęli się sprawą. Wykonali oględziny wszystkich uszkodzonych miejsc oraz zabezpieczyli nagrania z kamer. Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń i w poniedziałek rano (28 września) w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia" – czytamy w komunikacie Mazowieckiej Policji.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. W trakcie przeszukania znaleziono m.in. opakowania po farbie, flamastry i spreje. W mieszkaniu na ścianach były naniesione rysunki o tematyce religijnej.

Wandal usłyszał 12 zarzutów

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazę uczuć religijnych oraz czyn chuligański.

We wtorek (29 września) sąd na wniosek śledczych zastosował wobec 34-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Prokuratura nie zdradza, dlaczego mężczyzna niszczył kapliczki i figury z wizerunkiem Matki Bożej. Według wstępnych ustaleń śledczych, tłem sprawy mogły być "nieporozumienia rodzinne". – Podejrzany został poddany wstępnym badaniom psychiatrycznym, ale będzie zlecone wykonanie kolejnych badań i opinii stanu psychicznego mężczyzny – poinformował Polską Agencję Prasową prok. Cezary Ołtarzewski, szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód.

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