"Jeśli skręca w lewo, to dobrze". Morawiecki o minister

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została zapytana w ubiegłym tygodniu w podcaście Jakuba Wiecha o to, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska.

– Czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska? Zostawiam to pytanie. Uważam, że jest czas na zmiany, ale na zmiany strony demokratycznej – że strona demokratyczna nie może ciągle iść na zasadzie, żeby było tak, jak było, bo ludzie potrzebują zmian, bo mamy inne czasy – powiedziała przewodnicząca Polski 2050.

Jak zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz, "ta elitarna niesprawiedliwość musi się skończyć, bo to jest po prostu, no dokładnie". – Te wszystkie wybuchy wokół lekarzy, wokół fast tracków zdrowotnych, ta cała emocja wokół drugiego progu, kiedy ludzie widzą raje podatkowe, nawet to, co się dzieje... Nie wiem, czy pan redaktor patrzy przy najmie krótkoterminowym, bo to jest kolejna taka historia, gdzie większość cierpi, bo są zwykłymi mieszkańcami, a jakaś mniejszość próbuje sobie wyrąbać przywilej, że to oni będą sobie hotele w zwykłych blokach mieszkalnych organizować – mówiła minister.

Morawiecki: To lewicowo-liberalny rząd. Padło też określenie "lewacki"

Ministrowie Andrzej Domański i Władysław Kosiniak-Kamysz krytykują działanie szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Politycy zarzucają przewodniczącej Polski 2050 lewicowe tendencje.

O ten zarzut, a także o możliwość współpracy z minister Pełczyńską-Nałęcz został zapytany podczas rozmowy z dziennikarzami były premier Mateusz Morawiecki.

– Jak pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skręca w lewo, to chyba dobrze, bo cała koalicja jest lewicowa. To jest lewicowo-liberalny rząd z wieloma aspektami o charakterze lewackim – powiedział poseł PiS.

Jak stwierdził Morawiecki, "ciągnie swój do swego". – Idzie na lewo, tak jak Donald Tusk jest na lewo, tak jak Nowa Lewica jest na lewo, wciągają tam również PSL. No wszyscy idą na lewo! – zauważył.

– Pani Pełczyńska-Nałęcz również idzie na lewo – dodał wiceprezes PiS.

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